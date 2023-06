La municipalité de Normétal, qui fait partie des trois incendies jugés plus préoccupants par le gouvernement avec Lebel-sur-Quévillon et Chibougamau, avait été évacuée il y a quelques jours.

Rien n’est gagné pour les trois municipalités évacuées de la Jamésie et de l’Abitibi-Témiscamingue. Le travail des pompiers et de la SOPFEU sur le terrain se poursuit pour protéger les habitations et tenter de contenir ou de détourner des incendies qui menacent toujours ces villes.

Chibougamau

Les renforts sont arrivés dans la plus grande ville de la Jamésie, évacuée depuis deux jours. Une première compagnie des Forces armées canadiennes est débarquée à 11 h vendredi et les soldats seront prêts pour le combat au sol contre le feu 334 dès samedi matin, a indiqué la municipalité sur Facebook vendredi.

Des pompiers français doivent aussi arriver à Chibougamau dimanche.

Les vents sont favorables pour ce feu en l’éloignant de la municipalité. L’incendie se situe entre 15 et 20 kilomètres de la ville en ce moment. Le flanc qui menaçait la communauté autochtone de Mistissini a été contenu.

Vendredi, 10 avions-citernes attaqueront les feux 334 et 379. Pendant ce temps, des barrages routiers et des patrouilles de la Sûreté du Québec assurent la protection des habitations de la ville désertée, assure la municipalité.

Lebel-sur-Quévillon

Nouvelle difficile pour les résidants de Lebel-sur-Quévillon, en Jamésie : ils ne pourront pas réintégrer leur domicile avant la semaine prochaine, leur a indiqué le maire Guy Lafrenière en conférence de presse. Les quelque 2100 citoyens sont ceux qui sont évacués depuis le plus longtemps au Québec en ce moment.

Le feu numéro 344 qui a forcé l’évacuation de la ville une semaine plus tôt (et qui était passé à un demi-kilomètre de l’usine Nordic Kraft le week-end dernier) pourrait revenir vers la municipalité en raison de vents qui soufflent maintenant du sud, a expliqué M. Lafrenière. Il y a espoir que le feu perde de la vigueur en passant à des endroits déjà brûlés.

L’autre feu qui se situe au nord de la ville, le numéro 256, ne se rapprochera pas grâce aux vents. Vendredi, les équipes de la SOPFEU travailleront du sol et des airs pour tenter de le maîtriser. La tranchée entre le parc industriel et le club de golf de la ville devrait être complétée vendredi, a-t-il aussi informé.

Normétal

« Pour le moment, le feu est stable. Avec la SOPFEU, ils ont réussi à l’arrêter et il semble qu’il y a des gains qui sont faits. Cette nuit, on pouvait voir que l’incendie était moins violent. On le voyait moins, aussi. Bref, le feu ne s’est pas propagé davantage vers le village, mais on n’exclut rien », lance Luc Goudreau, directeur de la prévention des incendies à La Sarre, ville voisine de Normétal, en Abitibi-Ouest.

De nouvelles équipes de la SOFFEU sont aussi arrivées sur le terrain vendredi, a indiqué la municipalité sur Facebook à 11 h.

Des vents provenant du sud-est et des rafales surpassant les 20 km/h pourraient en effet changer la donne vendredi, craint la MRC d’Abitibi-Ouest. La municipalité de Normétal, qui fait partie des trois incendies jugés plus préoccupants par le gouvernement avec Lebel-sur-Quévillon et Chibougamau, avait été évacuée il y a quelques jours déjà.

Heureusement, aucune personne n’a été blessée et les dommages matériels seraient pour l’instant minimes. « Présentement, la situation n’est toutefois pas encore assez stable pour qu’on puisse faire revenir les gens », illustre M. Goudreau.

Il rappelle que son équipe assiste notamment les pompiers de Normétal durant la nuit, afin de donner un peu de répit à ces derniers. « Notre travail est surtout de mouiller les abords du village pour diminuer la progression de l’incendie. Ça fait deux nuits qu’on s’affaire à ça », insiste-t-il. Selon lui, cette rotation de personnel fait en sorte « qu’il y a toujours entre 15 et 25 pompiers sur place, peu importe l’heure, à Normétal ». « Ça nous donne la meilleure chance possible de freiner le feu », soutient-il.

La SOPFEU envisage d’ériger une vaste tranchée à Normétal, comme c’est déjà le cas à Senneterre et Lebel-sur-Quévillon, notamment. D’autres renforts sont arrivés jeudi dans la région, dont des pompiers du Nouveau-Brunswick et des avions-citernes supplémentaires provenant des États-Unis.

Luc Goudreau souligne au passage que l’ensemble des pompiers déployés à Normétal sont créatifs, mais surtout prêts à tout pour sauver leurs maisons et leurs biens. « Ils ont pris un camion-benne et ont mis une pompe dedans pour arroser dans un secteur qu’il faut mouiller en permanence. Ils travaillent vraiment très fort pour sauver leur village », remarque-t-il.

Senneterre

À deux heures et demie de Normétal, la mairesse de Senneterre, Nathalie Ann Pelchat, prévoit également une journée « assez stable » avec des vents plus calmes, même si « les feux et les vents peuvent toujours être imprévisibles », a-t-elle prévenu.

« Pour les 48 prochaines heures, c’est surtout la qualité de l’air qui va être assez mauvaise. Soyez prudents », a toutefois prévenu la coordonnatrice des mesures d’urgence à la Ville de Senneterre, Maryline Fournier, en rappelant que des masques N-95 et autres équipements de protection sont disponibles à l’hôtel de ville.

Un barrage est toujours en place sur la route 113 Nord, a rappelé la mairesse. « Ç’a été repoussé un peu, j’imagine qu’ils vont suivre les différents feux à savoir s’ils peuvent le repousser davantage, mais c’est vraiment à la Sûreté du Québec de déterminer qui passe, et pour quelle raison ils laissent passer des gens », a fait valoir Mme Pelchat.

Chapais

Du côté de Chapais, en Jamésie, la situation est aussi stable, a indiqué la Ville sur Facebook. La veille, la mairesse Isabelle Lessard avait enjoint les résidants les plus vulnérables à évacuer les lieux vers Saint-Félicien, dans le Saguenay-Lac-Saint-Jean, de façon volontaire.

« Les conditions météorologiques d’aujourd’hui sont favorables pour la région, entre autres le vent et l’humidité, et font en sorte que des opérations de brûlage auront lieu dans la portion sud du feu pour attaquer celui-ci en amont et empêcher sa progression », peut-on lire sur la page Facebook de Chapais vendredi.

« L’augmentation du taux d’humidité également prévue pour samedi aidera, sans aucun doute, à réaliser de bonnes stratégies de combat », peut-on aussi lire.

Des industries frappées

L’industrie de Produits forestiers Résolu est touchée par les incendies qui ravagent le Québec. En raison de l’interdiction de circulation dans toute la forêt boréale, il est impossible d’alimenter les scieries avec du bois en provenance des forêts publiques, a expliqué par courriel Louis Bouchard, de Produits forestiers Résolu.

Sur la Côte-Nord, par exemple, l’usine de Pointe-aux-Outardes doit cesser ses activités pour quelques jours à partir de vendredi en raison du manque d’inventaire de bois rond à scier, souligne M. Bouchard. L’amélioration de la situation dans cette région laisse entrevoir que les opérations pourraient reprendre en début de semaine prochaine.

Au Saguenay–Lac-Saint-Jean, les scieries de La Doré et Girardville prévoient épuiser leur inventaire de bois vendredi et mettront environ une semaine pour le rebâtir, estime M. Bouchard.

Mais c’est en Abitibi-Témiscamingue que la situation est la plus critique. Les opérations des scieries de Comtois et de Senneterre sont suspendues « jusqu’à nouvel ordre », affirme-t-il. « Du côté de Senneterre, nos équipes ont débuté des lignes de coupe-feu pour protéger la ville et des gicleurs ont été installés à notre usine de Comtois, mais ces installations ne sont pas directement menacées par les flammes pour le moment », ajoute M. Bouchard.