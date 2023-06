Des avions-citernes de Roberval prendront la direction de Lebel-sur-Quévillon, mardi, pour donner du renfort aux pompiers et à la ville.

À Lebel-sur-Quévillon, les deux incendies de forêt les plus menaçants ne se sont pas rapprochés de la ville, a annoncé le maire Guy Lafrenière. « Les informations ce matin sont meilleures que celles d’hier », a-t-il annoncé sur un ton prudent, mardi. Les 2000 résidants n’ont d’ailleurs pas reçu la permission de réintégrer leur domicile.

« Le feu est arrivé à un endroit où il n’y a pas d’arbres, donc il a considérablement ralenti », a expliqué M. Lafrenière. Le brasier, qui se trouve à 10 km de la ville, devrait bientôt arriver face à un lac, a-t-il ajouté.

« La stratégie de la SOPFEU n’est pas d’éteindre le feu, mais de le faire virer vers la gauche pour qu’il rejoigne un autre incendie. Et [les pompiers] sont très optimistes ce matin, avec la température basse qu’on a eue cette nuit et qu’on aura la nuit prochaine », a expliqué M. Lafrenière aux citoyens qui ont évacué la ville du Nord-du-Québec, vendredi dernier.

Des avions-citernes de Roberval prendront d’ailleurs la direction de Lebel-sur-Quévillon, mardi, pour donner du renfort aux pompiers et à la ville. Depuis le début des incendies de forêt, Lebel-sur-Quévillon et Normétal, une municipalité d’Abitibi, se partageaient les appareils. Or, la situation est également jugée critique à Normétal.

Le ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel, se rendra en Abitibi mardi, plus précisément à Val-d’Or, où il fera le point sur les incendies de forêt de la province. À 11 h 45 mardi, 152 feux étaient en activité au Québec.

Le premier ministre François Legault, lui, s’est rendu à Sept-Îles où les résidants ont pu regagner leur domicile. Ils avaient été évacués vendredi.