(Roberval) Il y a 137 incendies de forêt qui brûlent à travers la province jeudi, mais trois d’entre eux sont plus préoccupants. Ceux près de Chibougamau, de Normétal et de Lebel-sur-Quévillon. De passage à Roberval, le ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel, a aussi annoncé qu’il s’apprête à dévoiler un programme d’indemnisations pour les citoyens et les municipalités affectés par les incendies de forêt.

« On est conscient des difficultés que plusieurs personnes vivent comme celles qui ont perdu leur emploi dans le domaine forestier ou ouvrier. On est conscient des dépenses extraordinaires des municipalités », a souligné M. Bonnardel.

« On ne va abandonner personne », a-t-il ajouté lors d’une conférence de presse à Roberval, où un centre a été aménagé pour accueillir les réfugiés de Chibougamau.

Le ministre a également fait le point sur les incendies qui font rage à travers la province. Le feu numéro 334, à 15 kilomètres de Chibougamau, n’a pas beaucoup progressé depuis mercredi grâce à une température plus basse et une humidité plus importante.

Une tranchée de 40 mètres de largeur a été construite d’un côté de la ville pour la protéger du feu. Il n’y a pas eu de coupures des services de communications dans le secteur, malgré les craintes.

« Normétal, on a eu une crainte et on a encore des craintes aujourd’hui. Le feu est à plus ou moins 500 mètres. Les combattants sont sur le terrain. Et le feu ne progresse pas », a ajouté M. Bonnardel.

À Lebel-sur-Quévillon, l’incendie a progressé d’une quinzaine de kilomètres. Il se trouve à 15 km au nord de la ville.

La météo n’a d’ailleurs rien d’encourageant pour ces trois municipalités qui luttent contre les incendies, a ajouté le ministre. Très peu de précipitations sont attendues dans les prochains jours. Les températures devraient même monter légèrement pendant le week-end, ce qui accentuera le niveau de sécheresse.

Sur les 137 feux, 35 sont actuellement combattus par les pompiers. Près de 800 « combattants du feu » travaillent dans les forêts, une dizaine d’avions et une dizaine d’hélicoptères sont dans les airs. Aussi, 80 militaires seront envoyés à Chapais et dans l’ouest de l’Abitibi, vendredi.

« Il n’y a pas de blessés depuis plus d’une semaine. Il n’y a pas de décès. Il n’y a aucune résidence qui a brûlé présentement sur le territoire du Québec. C’est un travail qui est colossal », a affirmé le ministre. Il a toutefois admis que des chalets et des camps de chasse ont été détruits par les flammes, mais a dit ne pas connaître le nombre.

Les renforts du Portugal, de l’Espagne et du Mexique doivent arriver d’ici le 12 juin. Québec étudie la possibilité de faire venir davantage de pompiers et du matériel des États-Unis.

Ce sont 12 600 personnes qui sont actuellement évacuées au Québec. Aucune autre évacuation n’est prévue à court terme, a affirmé le ministre, ce à quoi la mairesse de Chibougamau, Manon Cyr, a répondu : « Touchez du bois, monsieur le ministre ».