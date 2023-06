Le Québec en mouvement

Changer le Nunavik un 2 x 4 à la fois

Le Nunavik fait face à une pénurie criante de logement. Et la main-d’œuvre locale qualifiée est insuffisante pour répondre aux besoins de rénovation et de construction. La région peut toutefois compter depuis six mois sur l’équipe de Patrick Payette et Alec Saunders qui ont entrepris de changer la donne, un 2 x 4 à la fois. Avec succès : en six mois, la coopérative d’entreprise-école qu’ils ont créée a déjà récolté plus de deux millions en contrats au Nord.