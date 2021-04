Pour une presse forte

Préserver le journalisme de qualité

L’information de qualité a un prix. Elle contribue au débat public et à une société ouverte et dynamique. En ces temps de fausses nouvelles et de désinformation, les chroniqueurs Patrick Lagacé, Yves Boisvert et Stéphanie Grammond nous expliquent pourquoi, maintenant plus que jamais, il est important de la soutenir et de la protéger.