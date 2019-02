Immigration: 3880 dossiers annulés avaient été déposés il y a plus de 4 ans

Dans l'ancien système régissant le programme des travailleurs qualifiés sélectionnés par le Québec, le ministère de l'Immigration mettait environ 36 mois avant d'octroyer ou non le certificat de sélection du Québec (CSQ), nécessaire à l'obtention de la résidence permanente.

Or, ce délai de traitement moyen était dépassé pour des milliers de dossiers non traités qui s'étaient accumulés au ministère entre 2005 et 2018.

Selon les informations obtenues par La Presse, plus de 3880 dossiers non traités avaient été déposés entre 2005 et 2014. À ce nombre s'ajoutent ensuite près de 14 000 dossiers qui avaient été déposés entre 2015 et 2018.

Fini le premier arrivé, premier servi

Avant le dépôt la semaine dernière du projet de loi 9 par le ministre de l'Immigration Simon Jolin-Barrette, Québec devait traiter ces dossiers en suivant le principe du premier arrivé, premier servi. Aux yeux du gouvernement Legault, cette façon de procéder ralentissait la transition vers un nouveau système d'immigration basé sur une déclaration d'intérêt afin de sélectionner les travailleurs qualifiés en fonction des besoins du marché du travail.

La décision de Québec d'annuler quelque 18 000 dossiers d'immigration crée toutefois beaucoup de remous depuis son annonce.

«La décision d'abandonner les gens, de déchiqueter [leurs dossiers], [...] elle a été prise par le gouvernement. Il n'y a personne qui les oblige à faire ça. Ils auraient pu continuer, ils auraient pu mettre des ressources supplémentaires [pour les traiter], a vivement dénoncé jeudi le libéral Sébastien Proulx lors de la période des questions.

«Nous, on dit aux gens qui veulent venir au Québec: vous ne serez plus déçus. On va vous sélectionner parce que vous allez avoir un emploi à la hauteur de vos compétences. Les taux de chômage pratiquement trois fois plus élevés que la population native au Québec, c'est terminé», a répliqué le ministre Jolin-Barrette.

Les immigrants dont les dossiers ont été annulés et qui souhaitent toujours s'établir au Québec doivent soumettre une déclaration d'intérêt dans un nouveau système nommé Arrima. Désormais, c'est le ministère de l'Immigration qui invite les candidats dont le profil correspond aux besoins du marché à entamer les procédures officielles.

En date du 11 février dernier, près de 91 000 déclarations d'intérêt avaient déjà été enregistrées dans le système Arrima. Ces dossiers doivent toutefois être renouvelés chaque année afin de rester actifs.