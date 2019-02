Instabilité sécuritaire: Ottawa suspend les expulsions vers Haïti

« L'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) est consciente des répercussions de cette situation sur les personnes concernées », a indiqué par courriel la porte-parole Judith Gadbois-St-Cyr.

« Suite à une décision prise par l'ASFC, en date du 15 février 2019, un sursis administratif aux renvois (SAR) vers Haïti entre en vigueur immédiatement jusqu'à nouvel ordre », a-t-elle continué.

Hier, des groupes communautaires dénonçaient le fait qu'Ottawa continuait à renvoyer des immigrants illégaux vers le petit pays des Caraïbes. Encore mercredi, un ressortissant haïtien installé à Montréal depuis trois ans a été renvoyé vers son pays d'origine avec sa fille de 11 ans.

« Ils demandent aux Canadiens de ne pas voyager et de revenir si possible. Si la vie des gens compte pour le gouvernement, pourquoi on continue à renvoyer des ressortissants haïtiens qui sont au Canada depuis parfois plusieurs années ? », avait plaidé Frantz André, du Comité d'action des personnes sans statut.