(Ottawa) Un député indépendant de Toronto, Kevin Vuong, a déclaré qu’il demandait au chef conservateur Pierre Poilievre de le laisser se joindre au caucus conservateur. Il dit avoir l’intention de solliciter une nomination pour le parti dans une circonscription de la région du Grand Toronto.

Stephanie Taylor La Presse Canadienne

M. Vuong a déclaré vendredi lors d’une entrevue qu’il avait récemment envoyé une lettre à M. Poilievre et qu’il avait également informé le président du caucus du parti, le député ontarien Scott Reid, de ses souhaits.

« Nous avons envoyé une lettre officielle au chef des conservateurs, exprimant mon désir de pouvoir me joindre à son caucus et travailler avec lui et son équipe », a-t-il dit.

« J’ai l’intention de solliciter une candidature pour une circonscription de la [région du Grand Toronto]. »

Le député de Spadina—Fort York s’est présenté comme candidat libéral aux élections de 2021, mais son parti l’a écarté quelques jours avant le vote, affirmant qu’il n’avait pas informé les libéraux d’une accusation d’agression sexuelle portée contre lui, puis retirée. M. Vuong a quand même remporté le vote.

Il a déclaré qu’il croit avoir eu un impact, même s’il a eu un « début difficile » à la Chambre des communes.

M. Vuong a voté aux côtés des conservateurs sur une série de questions depuis qu’il a rejoint la Chambre des communes et a affirmé qu’il était devenu membre du parti en novembre dernier.

Mais la porte-parole du parti conservateur, Sarah Fischer, a déclaré que les conservateurs n’envisageaient pas de l’intégrer au caucus.

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait parlé directement à M. Poilievre de son désir de se joindre au groupe, M. Vuong a répondu que non et que l’étendue de leur relation est qu’ils se croisent parfois à l’extérieur de la Chambre.

« Nous nous disons bonjour comme je pense que vous parleriez à n’importe quel collègue. »

Pourtant, le député indépendant a déclaré vendredi qu’au cours de la dernière année et demie, il avait eu des conversations positives avec des membres du caucus de M. Poilievre concernant la possibilité de se joindre à leur équipe parlementaire.

« C’est au cours de la dernière année que les choses ont vraiment commencé, je suppose, à s’accélérer. En ce sens que les gens disaient activement : “Hé, je pense que vous devriez faire partie de notre caucus.” Et j’ai commencé à prendre cela très au sérieux aussi », a-t-il relaté.

Le député a également souligné que son désir de briguer une investiture conservatrice ne dépendait pas de son adhésion au caucus.

« Une des choses que je pense que j’aime vraiment dans ce parti, c’est qu’il se soucie de la base », a-t-il dit.

« J’espère donc avoir ce soutien populaire et, à partir de là, ce soutien populaire montrera au parti que “Hé, il y a des gens dans [la région du Grand Toronto] qui soutiennent Kevin.” »