(Québec) Le Parti québécois et Québec solidaire se sont montrés sceptiques quant à la nomination de Christiane Germain à la tête du conseil d’administration de l’agence Santé Québec.

Thomas Laberge La Presse Canadienne

Québec solidaire (QS) trouve inquiétant qu’il n’y ait personne qui provient du milieu des services sociaux et craint la marginalisation de ce secteur au sein de Santé Québec.

Le gouvernement a procédé mercredi à la nomination du C. A. de Santé Québec.

En plus de Mme Germain, qui est cofondatrice et coprésidente de l’entreprise hôtelière qui porte son nom, on y retrouve notamment l’ancienne présidente de l’Ordre des pharmaciens du Québec et ex-députée péquiste Diane Lamarre, l’ancienne commissaire et ex-présidente de la Commission spéciale sur les droits des enfants et de la protection de la jeunesse, Régine Laurent, le gériatre David Lussier, et le médecin-conseil pour la Commission de la santé et des services sociaux des Premières Nations du Québec et du Labrador, Stanley Volant.

Le Parti québécois (PQ) s’est questionné à savoir pourquoi il fallait nommer quelqu’un provenant du privé comme présidente. Le député péquiste Pascal Bérubé a tenu à souligner que le premier ministre, François Legault, connaît bien Christiane Germain.

Contrairement au PQ, le Parti libéral du Québec (PLQ) ne voit pas de problème avec une nomination du privé et croit que Mme Germain a toutes les compétences nécessaires. Le chef libéral intérimaire, Marc Tanguay, a toutefois tenu à rappeler que ce n’est pas elle qui va régler les problèmes dans le système de santé depuis l’arrivée au pouvoir de la Coalition avenir Québec (CAQ).