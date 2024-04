(Québec) Loin de son objectif d’avoir converti d’ici 2027 les places du réseau des garderies privées non subventionnées en places à contribution réduite, la ministre de la Famille, Suzanne Roy, affirme qu’elle maintient malgré tout l’« intention » de « continuer à faire des conversions au maximum », mais ajoute qu’il faut aussi « tenir compte du contexte économique ».

En août 2022, à quelques jours du déclenchement de la campagne électorale qui a reporté la Coalition avenir Québec (CAQ) au pouvoir, l’ancien ministre de la Famille, Mathieu Lacombe, était accompagné de la vice-première ministre Geneviève Guilbault pour annoncer que son parti injecterait 1,4 milliard sur cinq ans afin de convertir la totalité des places en garderies non subventionnées en places subventionnées. Cette conversion, annonçait-il, visait pas moins de 56 000 places en garderies non subventionnées.

« Si on veut que les parents puissent aller travailler dans un contexte de pénurie de main-d’œuvre, si on veut que les parents puissent faire face à l’inflation, notamment, il faut leur donner accès au tarif à 8,70 $ », avait-il dit.

Cette promesse est revenue dans l’actualité, mardi, dans le cadre de l’étude des crédits budgétaires du ministère de la Famille, un important exercice annuel de reddition de compte à Québec. Les députés de l’opposition ont questionné la ministre sur l’atteinte de l’objectif, dans le contexte où 8618 places ont été converties en date du 31 mars dernier et que le dernier budget prévoit la conversion de 1000 places supplémentaires cette année.

« On maintient qu’on a l’intention de continuer la conversion », a répondu la ministre, ajoutant qu’il fallait aussi tenir compte du contexte économique. Le dernier budget déposé par le ministre des Finances, Eric Girard, prévoit un déficit de 11 milliards de dollars, presque quatre fois plus prévu, et repousse le retour à l’équilibre budgétaire dans cinq ans.

Québec maintient le cap du « Grand chantier »

Par ailleurs, la ministre de la Famille, Suzanne Roy, maintient le cap sur l’objectif gouvernemental d’avoir ajouté plus de 37 000 places subventionnées supplémentaires au réseau reconnu de services de garde éducatifs à l’enfance d’ici au 31 mars 2025, comme le promet le « grand chantier pour les familles ».

Selon les données au 29 février dernier, c’est-à-dire les statistiques les plus récentes étant fournies par Québec dans son tableau de bord sur le développement des garderies, le taux de réalisation du réseau atteint désormais 94,3 %. Actuellement, 15 930 places subventionnées ont été ajoutées et 21 978 places sont toujours en cours de réalisation.

Une fois de plus questionnée par l’opposition à savoir si la cible du grand chantier était réalisable, compte tenu des délais pour créer de nouvelles places, Mme Roy a affirmé qu’elle va « continuer à tout mettre en œuvre pour atteindre les objectifs ».

La ministre a également promis de dévoiler prochainement de nouvelles informations concernant le projet de CPE préfabriqués qui pourrait accélérer certains délais. Elle a aussi reconnu que des régions du Québec seront toujours en déficit de places, même une fois le grand chantier terminé, pour des raisons démographiques comme les déplacements des familles entre les régions.