PHOTO JACQUES BOISSINOT, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE

De gauche à droite : Martin Tremblay, chef de l’exploitation du Groupe Sports et Divertissement de Québecor et président de Gestev, Luc Robitaille, président des Kings de Los Angeles, Eric Girard, ministre des Finances du Québec, et Jonatan Julien, ministre responsable de la Capitale-Nationale