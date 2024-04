(Ottawa) Le premier ministre du Canada appelle à une désescalade des tensions au Moyen-Orient, même s’il s’est abstenu vendredi de condamner Israël pour une frappe de représailles présumée en Iran.

La Presse Canadienne

Justin Trudeau a déclaré que le Canada condamnait l’attaque « absolument irresponsable » de missiles de l’Iran contre Israël survenue le week-end dernier, affirmant qu’elle créait un risque d’une nouvelle escalade.

Il a une fois de plus appelé à davantage d’aide humanitaire dans la bande de Gaza et à ce que le Hamas rende les armes et libère les otages israéliens.

La ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, a également cosigné une longue déclaration qui aborde la guerre entre Israël et le Hamas, la situation humanitaire à Gaza et les attaques contre des navires au large des côtes du Yémen.

PHOTO REMO CASILLI, ARCHIVES REUTERS La ministre canadienne des Affaires étrangères, Mélanie Joly

La déclaration a été publiée en Italie par les ministres des Affaires étrangères du G7, qui représente des pays riches partageant les mêmes idées, comme les États-Unis et la France.

Ils ont également condamné l’Iran pour avoir attaqué Israël et ont pris note des informations selon lesquelles Israël serait à l’origine d’une attaque de drone sur une base aérienne majeure en Iran plus tôt vendredi.

Ces deux pays sont engagés dans une « guerre par procuration » depuis des décennies, mais l’Iran a frappé Israël directement pour la première fois en fin de semaine dernière, en représailles à ce que Téhéran croit être une attaque israélienne contre son ambassade en Syrie.

Le Canada, les États-Unis et d’autres pays avaient exhorté Israël à ne pas riposter, mais le gouvernement israélien a insisté sur le fait qu’il attaquerait l’Iran.

M. Trudeau, qui tenait une conférence de presse à Victoria vendredi, a souligné que les ministres du G7 étaient tous d’accord que « tout doit être fait pour empêcher une nouvelle escalade dans la région » et a réitéré son soutien à une solution à deux États.

« C’est la seule solution à long terme pour la paix et la stabilité dans la région : un Israël pacifique, sûr et démocratique vivant aux côtés d’un État palestinien pacifique, sûr et démocratique », a-t-il indiqué.

Le porte-parole conservateur en matière d’affaires étrangères, Michael Chong, a quant à lui suggéré que la meilleure façon pour le Canada de promouvoir la paix dans la région serait de réduire le financement du Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI), une branche de l’armée iranienne.

« La plus grande menace à la paix dans la région est le régime iranien », a déclaré M. Chong, faisant ainsi référence au soutien de l’Iran au Hamas, au Hezbollah et aux houthis.

Les conservateurs ont demandé que le CGRI soit inscrit sur la liste canadienne des organisations terroristes. Les libéraux disent qu’ils étudient actuellement cette possibilité.