(Ottawa) Israël devrait se contenter d’avoir su contenir l’attaque iranienne et maintenant éviter de provoquer une escalade des violences dans la région, juge la ministre des Affaires étrangères du Canada Mélanie Joly.

« Israël a le droit de se protéger, bien entendu, et nous allons toujours soutenir Israël dans son droit de se protéger. En même temps, on veut s’assurer qu’il n’y ait pas d’escalade », a exposé la cheffe de la diplomatie canadienne en point de presse au parlement, lundi.

« Et c’est pourquoi j’ai parlé à mon homologue israélien [Israel Katz], et je lui ai dit : “Prends le gain. Take the win”, a-t-elle enchaîné. Parce qu’en effet, ce qu’Israël a fait au cours du week-end a été une démonstration de sa capacité extraordinaire de se protéger. »

La ministre Joly a ainsi repris à son compte ce qu’aurait conseillé le président des États-Unis Joe Biden au premier ministre israélien Benyamin Nétanyahou dans une conversation téléphonique, selon les informations de certains médias américains.

La ministre s’envole ce lundi à destination de l’Italie pour participer à une réunion avec ses homologues du G7. Son hôte, le ministre italien des Affaires étrangères Antonio Tajani, a affirmé à l’agence Reuters que l’imposition de nouvelles sanctions serait à l’ordre du jour.

Le Canada est prêt à aller dans ce sens, a soutenu Mélanie Joly : « Nous avons déjà listé plusieurs personnes et entités, et nous avons sanctionné. Et je pense qu’on doit aller encore plus loin. On doit mettre la pression maximale […] Donc bien entendu, le Canada va réagir ».

Les dirigeants du G7 ont condamné dimanche les bombardements du régime iranien.

« Par ses actions, l’Iran a franchi un nouveau pas vers la déstabilisation de la région et risque de provoquer une escalade régionale incontrôlable. Ce scénario doit être évité. Nous continuerons de nous efforcer de stabiliser la situation et d’éviter toute nouvelle escalade », ont-ils affirmé.

« Ainsi, nous exigeons que l’Iran et ses agents cessent leurs attaques, et nous sommes prêts à prendre d’autres mesures maintenant et en réponse à toute nouvelle initiative de déstabilisation », ont poursuivi les leaders.

Le Corps des gardiens de la révolution islamique

Le Parti conservateur du Canada tentera de faire adopter une motion visant à ajouter le Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) à la liste des entités terroristes du Canada. Le Bloc québécois s’est dit prêt à voter en faveur de cette démarche.

Le premier ministre Justin Trudeau avait ouvert la porte à cette possibilité en janvier dernier.

« Nous allons poursuivre notre travail, y compris en continuant de chercher des moyens d’inscrire le CGRI de manière responsable sur la liste des entités terroristes », avançait-il à une cérémonie de commémoration de l’écrasement d’un appareil civil abattu par le régime iranien.

Les conservateurs pressent depuis des années les libéraux d’ajouter le bras armé du régime iranien à la liste noire. Le gouvernement Trudeau n’a jamais rejeté l’idée, appuyant une motion en ce sens aux Communes en juin 2018, mais il n’est jamais allé de l’avant non plus.