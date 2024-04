Place des écrans chez les jeunes Attal craint une « catastrophe sanitaire et éducative »

(Québec) La place de plus en plus grande des écrans chez les jeunes, « c’est une possible catastrophe sanitaire et éducative qui est devant nous », a lancé le premier ministre français Gabriel Attal vendredi matin. Son homologue François Legault lui faisait alors visiter une école flambant neuve de Québec où la présence de tableaux numériques a attiré son attention.