Pablo Rodriguez, ministre fédéral des Transports et lieutenant québécois du gouvernement Trudeau

(Ottawa) Le lieutenant québécois du gouvernement Trudeau reproche au chef péquiste Paul St-Pierre Plamondon d’avoir eu recours à des termes « violents » dans son argumentaire en faveur de l’indépendance du Québec. Heureusement, si on veut, ce type de discours a le potentiel de miner la démarche souverainiste, se rassure Pablo Rodriguez.

« Ce qui m’inquiète, c’est pour la cohésion sociale. Qu’on introduise des éléments aussi violents que des déportations, des exécutions, qui ont trait à des moments sombres de notre histoire, il y a des centaines d’années, je trouve ça très inquiétant », a-t-il lâché en mêlée de presse, mercredi.

« Pour quelqu’un qui dit vouloir faire de la politique autrement, je trouve ça profondément décevant, et même inquiétant. Exécution ? Déportation ? Là, on arrive à un autre niveau de langage, on introduit des termes de violence », a poursuivi le ministre Rodriguez.

La bonne nouvelle, en quelque sorte, est que ce type de discours « va nuire à la cause souverainiste », a laissé tomber celui qui est aussi ministre des Transports. Plutôt que de réclamer des excuses de la part du dirigeant péquiste, il a invité la formation cousine à Ottawa, le Bloc québécois, de se prononcer.

« Ben voyons donc ! », s’est quant à lui exclamé à plusieurs reprises le ministre de l’Innovation, François-Philippe Champagne. « Quand on regarde le Québec, on regarde le Québec en avant. Moi, je ne regarde pas dans le rétroviseur, je regarde dans le pare-brise », a-t-il argué.

Le député néo-brunswickois René Arsenault, dont la tentative de rendre facultatif le serment d’allégeance à la Couronne britannique a échoué, a dit n’avoir pas entendu les propos de Paul St-Pierre Plamondon. Mais en ce qui a trait à l’accession à l’indépendance du Québec, « espérons que ça n’arrivera jamais », a-t-il dit.

Le premier ministre Trudeau est passé en coup de vent devant les journalistes à l’issue de la rencontre de son caucus. Il ne s’est pas arrêté devant les caméras pour répondre aux questions concernant Paul St-Pierre Plamondon, qu’il a toutefois entendues.

PHOTO JACQUES BOISSINOT, LA PRESSE CANADIENNE Le chef péquiste Paul St-Pierre Plamondon

Le chef péquiste Paul St-Pierre Plamondon a brandi des références historiques telles que le régime colonial et le règne de Pierre Elliott Trudeau à Ottawa comme arguments en faveur de la nécessité de faire du Québec un pays souverain, mardi.

Il a établi un parallèle entre les politiques actuelles du gouvernement fédéral et « la longue histoire du Québec dans le Canada et la triste histoire des francophones et des peuples autochtones dans ce régime d’origine coloniale ».

Car « tout ça est en continuité », et « Justin Trudeau est en continuité avec son père, Pierre Elliott Trudeau », ce qui signifie qu’il y aurait, selon le dirigeant du Parti québécois, des intentions derrière tout cela.

« C’est vraiment oublier l’histoire récente, comme le rapatriement unilatéral de la Constitution canadienne sans le Québec, d’oublier l’œuvre de Pierre Elliott Trudeau, d’oublier ce que les francophones ont vécu dans les déportations, les exécutions, l’interdiction d’avoir de l’éducation en français », a-t-il tonné.