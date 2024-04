L’histoire du Canada est une histoire d’assimilation. Dans toutes les provinces canadiennes, les francophones ont été assimilés. Statistique Canada […] nous dit que le français recule et ça correspond à l’absence de collaboration du fédéral en culture, en immigration et sur les langues officielles. C’est intentionnel et Justin Trudeau continue l’œuvre de son père Pierre Elliott Trudeau. […] Et non, je ne nuancerai pas ces propos-là.