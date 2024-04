(Ottawa) Le député conservateur Michael Chong demande que la commission d’enquête fédérale s’abstienne de tirer dès maintenant des conclusions définitives sur l’intégrité des deux derniers scrutins, estimant qu’il est trop tôt pour le faire.

La Presse Canadienne

La commission d’enquête fédérale a récemment terminé ses audiences publiques sur une éventuelle ingérence étrangère de la Chine, de l’Inde, de la Russie et d’autres pays dans les élections générales de 2019 et 2021. Son premier rapport est attendu le 3 mai – dans un peu plus de deux semaines.

Dans des observations écrites remises à la commission, rendues publiques mercredi, le député Chong affirme que la juge Marie-Josée Hogue peut maintenant tirer des conclusions générales, notamment sur une possible ingérence chinoise dont lui-même aurait été la cible.

Mais sur la question de l’intégrité des élections générales de 2019 et 2021, M. Chong affirme que la commission doit entendre d’autres témoignages de membres des communautés culturelles sur leurs expériences lors des campagnes électorales en 2019 et 2021. Il estime que ces témoignages pourraient avoir un effet significatif sur les conclusions de la commission d’enquête.

M. Chong suggère aussi à la juge Hogue d’entendre d’abord deux organismes de surveillance du renseignement, qui mènent leurs propres examens sur une possible ingérence étrangère dans les processus électoraux fédéraux.

Le député ontarien croit que les conclusions de la commission sur l’intégrité des élections, ainsi que les recommandations découlant de la première phase de ses travaux, devraient figurer dans son rapport final, attendu plus tard cette année, et non dans son rapport d’étape le 3 mai.