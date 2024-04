(Ottawa) Le gouvernement Trudeau prévoit maintenir le déficit sous la barre des 40 milliards de dollars au cours des deux prochaines années, malgré 36 milliards de nouvelles dépenses dans le logement, la défense nationale et l’intelligence artificielle, entre autres, annoncées au cours des deux dernières semaines.

Pour y arriver, il puisera davantage dans la poche des contribuables fortunés ainsi que dans celle des fumeurs tout en profitant d’une croissance économique légèrement plus forte que prévu il y a six mois à peine.

Critiqué par le Parti conservateur, les gens d’affaires et certains économistes qui l’accusent d’avoir perdu le contrôle des dépenses, le gouvernement libéral soutient dans son budget déposé mardi qu’il respecte les ancrages budgétaires essentiels au maintien de la cote AAA du Canada, notamment en gardant le déficit en dessous de 1 % du PIB.

La ministre des Finances Chrystia Freeland affirme qu’Ottawa réussit à atteindre ses cibles tout en effectuant les investissements nécessaires pour s’attaquer à la crise du logement et à la hausse du coût de la vie qui frappent durement bon nombre des Canadiens. Elle confirme aussi l’équivalent de 36 milliards de dollars de nouvelles dépenses en cinq ans, dont plusieurs d’entre elles ont été annoncées avant le dépôt du budget par Justin Trudeau et ses ministres.

« Les Canadiennes et les Canadiens savent à quel point il est important de gérer leur budget de manière responsable face à l’augmentation des coûts de la vie. Ils s’attendent avec raison à ce que leur gouvernement fasse de même » a affirmé Mme Freeland dans son discours à la Chambre des communes.

Ainsi, la ministre prévoit que le déficit s’établira à 39,8 milliards de dollars en 2024-2025 et atteindra 38,9 milliards en 2025-2026. L’encre rouge sera encore de mise en 2028-2029 puisque le déficit devrait être de 20 milliards.

La bonne tenue de l’économie permettra à Ottawa d’engranger 3,4 milliards de dollars de plus que prévu cette année et 3,9 milliards l’an prochain. Les plus fortunés seront aussi mis à contribution pour renflouer les coffres fédéraux. La ministre Freeland annonce qu’à partir du 25 juin, la portion de gains en capital qui est imposable passera de 50 % à 66 % pour les personnes qui déclarent annuellement plus de 250 000 $ en gains en capital. Cette mesure, qui toucherait 40 000 contribuables, devrait rapporter 19,3 milliards sur cinq ans, dont 6,9 milliards de dollars cette année et 3,37 milliards en 2025-2026.

« Je sais qu’il y aura de nombreuses voix qui vont s’élever pour protester. Personne n’aime payer plus de taxes, même ceux qui peuvent le plus se le permettre. Mais avant qu’ils se plaignent trop, j’aimerais que le 0,1 % des Canadiens touchés se posent la question suivante : dans quel genre de Canada voulez-vous vivre », a demandé la ministre avant d’offrir une série de réponses à cette question.

Pour dorer la pilule, la grande argentière du pays propose d’augmenter l’exonération cumulative des gains en capital sur la vente d’une petite entreprise ou de biens agricoles et de pêche de 25 % pour la faire passer d’un million à 1,25 million. Cette mesure privera le fisc de 1,6 milliard de dollars sur cinq ans.

La ministre Freeland annonce aussi une réduction de la taille de la fonction publique par attrition de 5000 employés au cours des quatre prochaines années, une mesure qui devrait permettre de réaliser des économies de 4,2 milliards en tout.

À compter de mercredi, les droits d’accise sur le tabac seront majorés de 5,49 $ par cartouche tandis que les produits de vapotage seront frappés d’une hausse de 12 % des droits d’accise.

Panoplie de mesures pour le logement

PHOTO ALAIN ROBERGE, ARCHIVES LA PRESSE Son objectif est ambitieux : un minimum de deux millions de nouveaux logements de plus que les 1,87 million de logements prévus par la Société canadienne d’hypothèque et de logement d’ici 2030.

Au chapitre des dépenses, le gouvernement Trudeau confirme la mise en œuvre d’une panoplie de mesures totalisant 8,5 milliards pour accélérer la construction de logements au pays, en plus de programmes de prêts à taux avantageux. Son objectif est ambitieux : un minimum de deux millions de nouveaux logements de plus que les 1,87 million de logements prévus par la Société canadienne d’hypothèque et de logement d’ici 2030. Il propose d’ailleurs de construire des logements sur des terrains appartenant à Postes Canada et à la Défense nationale, en plus de convertir des immeubles fédéraux sous-utilisés en logements.

Ottawa propose aussi d’investir 1,5 milliard sur cinq ans pour jeter les bases d’un programme national d’assurance-médicaments – une première phase qui va offrir une couverture pour des médicaments contre le diabète et les contraceptifs. Il va aussi bonifier de 1,1 milliard de dollars le programme de prêts sans intérêt pour les étudiants et les bourses d’études.

Le programme de subvention de 5000 $ pour l’achat d’un véhicule sans émission est prolongé de deux ans. La facture est évaluée à 607 millions de dollars.

Frais de la dette en hausse

Il reste que les frais de la dette accumulée continueront d’augmenter au cours des prochaines années. Ces frais vont passer 54,1 milliards de dollars cette année à 64,3 milliards en 2028-2029.

Depuis leur arrivée au pouvoir, les libéraux de Justin Trudeau n’ont jamais présenté un budget équilibré. La dette accumulée est passée de 628 milliards à plus de 1213 milliards.

« Ce budget est pire que ce à quoi on s’attendait. Le gouvernement utilise une mesure bazooka sur le gain en capital pour financer des dépenses encore extraordinaires qui ne sont pas soutenables à long terme. C’est un budget qui va rendre l’investissement privé moins attrayant dans l’économie. On va exacerber le problème de productivité au Canada », a affirmé Robert Asselin, qui a conseillé Paul Martin et l’ex-ministre des Finances Bill Morneau et qui est aujourd’hui premier vice-président au Conseil canadien des affaires.

Dans le budget, le gouvernement Trudeau annonce son intention de « faire correspondre les niveaux d’immigration à la capacité de loger les gens ». À compter de l’automne, Ottawa compte ainsi inclure pour la première fois les admissions des résidents permanents et les admissions des résidents temporaires dans le plan de niveaux d’immigration.

Une source gouvernementale a toutefois précisé que le gouvernement va s’attarder à réduire le nombre d’immigrants temporaires que sont les étudiants étrangers, les travailleurs temporaires et les demandeurs d’asile. Ainsi, l’objectif d’accueillir 500 000 résidents permanents par année à compter en 2025 demeure inchangé.