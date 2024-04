(Ottawa) Les conservateurs de Pierre Poilievre s’opposent à ce que « les ultrariches » paient leur « juste part », a déclaré le premier ministre Justin Trudeau au lendemain du dévoilement d’un budget qui augmentera l’impôt sur le gain en capital pour une infime proportion de la population.

Michel Saba La Presse Canadienne

« Les conservateurs ont déjà déclaré qu’ils voteraient contre ce budget. Ils voteront contre l’équité. Ils voteront contre le fait de demander aux ultrariches de payer leur part », a-t-il déclaré mercredi lors d’un discours devant le caucus libéral.

Or, selon M. Trudeau, le « plan » présenté par sa ministre des finances, Chrystia Freeland, a pour objectif de bâtir de « manière responsable » une économie « juste pour tous », particulièrement les jeunes.

Le budget de 535 milliards, qui affiche un déficit de près de 40 milliards et aucun horizon de retour à l’équilibre, prévoit 8,5 milliards sur cinq ans pour accélérer la construction de millions de logements et 2,6 milliards pour les programmes d’aide aux étudiants et de bourses.

Ottawa paiera une partie de ses nouvelles dépenses grâce à une croissance économique meilleure que prévu, mais aussi avec des changements ciblés à l’impôt sur les gains en capital qui devraient rapporter plus de 19 milliards au cours des cinq prochaines années.

Ces modifications devraient toucher 0,13 % des Canadiens qui ont un revenu annuel moyen de 1,4 million.

« À l’heure actuelle, un multimillionnaire qui vide ses investissements peut payer un taux d’imposition plus bas sur ses revenus qu’un travailleur de la classe moyenne. C’est pas juste, s’est insurgé mercredi M. Trudeau. Nous allons donc leur faire payer un peu plus. »

Il a réitéré que la taxe ne s’appliquera pas aux résidences principales. « Ainsi, 99,87 % des Canadiens ne paieront pas un sou de plus d’impôt », a-t-il mentionné.

Le budget s’engage également à financer la première phase d’un régime national d’assurance-médicaments et promet des normes fédérales pour les soins de longue durée — deux engagements que les libéraux avaient pris envers le Nouveau Parti démocratique.

Malgré tout, le chef néo-démocrate, Jagmeet Singh, ne s’est pas empressé de dire si son parti votera en faveur du budget, plaidant qu’il a encore des inquiétudes sur certains aspects du budget en dépit des gains arrachés au gouvernement.

Le chef conservateur, Pierre Poilievre, a laissé peu de doutes sur l’opinion de son parti à l’égard du budget, alors qu’il a décrit Justin Trudeau comme un « pompier pyromane qui arrose le feu inflationniste qu’il a allumé avec (de) l’essence et non pas (de) l’eau ».

Le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, a également confirmé que son caucus n’appuierait pas le budget, dénonçant « la grande messe des ingérences » dans les compétences des provinces.

Autrefois très populaires chez les jeunes, les libéraux ont vu l’appui de cette tranche d’électeurs s’amenuiser au profit des conservateurs, en grande partie parce que les jeunes ont le sentiment que les dés économiques jouent contre eux.