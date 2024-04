(Québec) « Vous n’êtes pas seuls », lance aux Québécois le premier ministre français Gabriel Attal. Il apporte son « soutien » au Québec au sujet de la laïcité de l’État afin de lui donner de la « force pour défendre » cette valeur. Il s’est défendu de s’ingérer dans un débat politique interne, alors que Justin Trudeau s’oppose fermement à la loi 21.

Dans son discours devant l’Assemblée nationale jeudi, Gabriel Attal a fait un puissant plaidoyer pour la laïcité, « une condition de la liberté, de l’égalité et de la fraternité ». Il s’en est pris à « ceux qui voudraient […] faire croire qu’elle est une forme de discrimination. » Ce passage a ravi le gouvernement Legault et le Parti québécois, mais pas le Parti libéral du Québec et Québec solidaire.

Gabriel Attal a fait cette sortie le jour même où l’on apprenait que la commission scolaire English-Montreal (CSEM) porte la Loi sur la laïcité de l’État devant la Cour suprême. Justin Trudeau a l’intention d’intervenir si le plus haut tribunal du pays accepte d’entendre la cause afin de « protéger les droits et libertés ».

Gabriel Attal a répondu qu’il n’a pas abordé l’enjeu de la laïcité avec le premier ministre du Canada lors de sa visite à Ottawa mercredi soir et jeudi avant-midi.

« Je ne fais pas d’ingérence. Je respecte les débats qui existent. Je ne suis pas là pour prendre parti. Mais je suis là pour dire aux Québécois que dans leur défense d’un modèle de laïcité dans lequel nous nous retrouvons, ils ne sont pas seuls », a-t-il affirmé aux côtés du premier ministre François Legault, lors d’une conférence de presse à Québec vendredi.

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE Gabriel Attal et François Legault

« Dire aux Québécois, vous n’êtes pas seuls à défendre ce modèle, à porter cette conviction, c’est important pour la France, car on y tient et c’est important pour les Québécois parce que ça donne aussi de la force pour défendre ces valeurs », a-t-il ajouté.

« Il y a dans le monde des pays ou des territoires ou des nations qui ont adopté ce modèle. Et je considère que ma responsabilité quand je me déplace à l’international dans l’un de ses pays, c’est de rappeler à ces nations qu’elles ne sont pas seules et que ce modèle est défendu ailleurs. Est-ce que ça veut dire à nouveau qu’on rentre dans un débat politique interne ? La réponse est non. J’ai toujours dit que j’étais très respectueux des débats politiques, respectueux des choix démocratiques qui sont faits partout dans le monde et que ce n’était pas mon rôle ni de les commenter et ni de prendre parti dans un sens ou dans l’autre. »

François Legault s’est réjoui de cet « appui de la France ».

Gabriel Attal a confirmé qu’il appuie la position diplomatique française de « non-ingérence, non-indifférence » à l’égard du Québec au sujet de la question nationale. Mais il a tenu à enrichir le lexique entourant les relations de la France avec le Québec, reprochant au « ni-ni » son côté « négatif ». Il a parlé du « et-et » : « Et sensibilité, et respect ».

« Le Québec a pris son destin en main et suit son étoile », a-t-il déclaré en guise de remarques de clôture de la conférence de presse.

