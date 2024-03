(Québec) Après plusieurs tentatives infructueuses, l’Assemblée nationale a finalement réhabilité la mémoire du défunt militant indépendantiste et compagnon de René Lévesque Yves Michaud, mais sans présenter d’excuses.

Patrice Bergeron La Presse Canadienne

Le Parti québécois (PQ) a fait adopter à l’unanimité une motion pour lui rendre hommage mardi, près de 24 ans après une motion qui l’avait alors condamné à l’unanimité pour des propos controversés jugés alors antisémites.

M. Michaud s’était par la suite battu toute sa vie contre ce blâme et pour que l’Assemblée répare ce qu’il estimait être une erreur.

La semaine dernière, au lendemain de la mort de M. Michaud, le gouvernement caquiste s’était opposé à ce que l’Assemblée présente ses excuses.

Le premier ministre François Legault, qui avait voté à l’époque en faveur de la motion qui blâmait M. Michaud, avait précisé qu’il vivait bien avec son vote.

Mardi matin, le chef péquiste Paul St-Pierre Plamondon a dit que sa formation avait parlé à la famille du défunt au cours des derniers jours et qu’elle souhaitait une motion qui lui rendait hommage en bonne et due forme, et non une autre motion qui pourrait se terminer par une autre injustice.