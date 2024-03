Entreprise liée à ArriveCAN Dalian répond-elle toujours aux critères pour les entreprises autochtones ?

(Ottawa) Dalian Enterprises inc., qui a obtenu l’une des plus grosses sommes pour le développement d’ArriveCAN, est de nouveau sous la loupe des autorités fédérales. Services aux Autochtones Canada (SAC) a lancé un deuxième examen sur son admissibilité aux contrats réservés aux entrepreneurs issus des Premières Nations après avoir appris que son fondateur, David Yeo, ne fait plus partie des administrateurs de la firme.