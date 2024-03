(Ottawa) Les députés ont rendu hommage lundi au regretté Brian Mulroney, qu’ils ont salué comme un lion de la politique canadienne, un esprit terre-à-terre et, par-dessus tout, un père de famille.

Laura Osman La Presse Canadienne

Les députés ont pris la parole pour une réflexion solennelle à la Chambre des communes, en souvenir de l’ancien premier ministre du Canada, mort le mois dernier.

Sous le regard de son épouse Mila et de leurs enfants Nicholas, Mark, Ben et Caroline depuis la galerie située au-dessus, les dirigeants et les députés de tous les partis ont exprimé de bons souvenirs et de l’admiration pour le géant politique.

M. Mulroney, qui a dirigé le pays en tant que premier ministre progressiste-conservateur de 1984 à 1993, est mort en Floride à l’âge de 84 ans. Depuis, les hommages affluent de la part des politiciens d’hier et d’aujourd’hui.

PHOTO SEAN KILPATRICK, LA PRESSE CANADIENNE Le premier ministre Justin Trudeau

Lorsque les parlementaires sont revenus aux Communes, lundi, après une pause de deux semaines, le premier ministre Justin Trudeau a été le premier à parler de l’héritage de Brian Mulroney dans ce qui devrait être une commémoration d’une semaine en l’honneur de l’ancien premier ministre, culminant avec des funérailles nationales samedi.

Ce ne sera pas la dernière semaine où les Canadiens le citeront, se souviendront de son exemple, seront inspirés par son service. Justin Trudeau

M. Trudeau a déclaré que M. Mulroney était « l’un des lions de la politique canadienne » et s’est rappelé avoir passé du temps avec lui l’année dernière en Nouvelle-Écosse lors d’une visite de Mulroney Hall.

À cette occasion, ils avaient réfléchi à « la sagesse que lui et mon père partageaient, à savoir que le leadership, fondamentalement, consiste à faire avancer les choses importantes, peu importe votre allégeance politique ou votre style », s’est rappelé M. Trudeau.

PHOTO SEAN KILPATRICK, LA PRESSE CANADIENNE De gauche à droite : Nicolas, Mark, Ben, Caroline et Mila Mulroney

Depuis la tribune, les membres de la famille Mulroney ont également souri lorsque Justin Trudeau a expliqué que Brian Mulroney était principalement motivé par le sens du service.

En tant que premier ministre, M. Mulroney a défendu le libre-échange et a inauguré l’Accord de libre-échange entre le Canada et les États-Unis en 1988, précurseur de l’Accord de libre-échange nord-américain entré en vigueur en 1994. De nombreux Canadiens se souviennent également de lui pour avoir instauré la TPS.

Mais c’est son « esprit terre-à-terre » qui, selon le chef conservateur Pierre Poilievre, illustre l’approche de Brian Mulroney à l’égard du travail.

Il a raconté l’histoire de sa rencontre avec un mécanicien à Ottawa dont le père était mineur à la Compagnie minière Iron Ore du Canada, lorsque Brian Mulroney en était le président.

Des décennies plus tard, lorsque le père du mécanicien est mort, M. Mulroney a appelé la famille, a raconté Pierre Poilievre.

« Et malgré tout ce qu’il avait en tête, il se souvenait encore du mineur de la Iron Ore Company, a-t-il ajouté. C’est de la gentillesse. C’est de l’humilité. »

On se souviendra de Brian Mulroney comme d’un grand Canadien, d’un grand Québécois et d’un grand premier ministre, a déclaré Louis Plamondon, élu député du parti de M. Mulroney l’année où il est devenu premier ministre.

Mais le député du Bloc québécois se souviendra « d’abord » de Brian Mulroney comme d’un père de famille, a déclaré M. Plamondon, offrant ses condoléances à l’épouse et aux enfants de Mulroney.

« Il aimait Mila, sa femme et compagne de toujours. Il était si fier de ses enfants et il chérissait son rôle de grand-père », a-t-il déclaré.

Le chef du NPD, Jagmeet Singh, a déclaré qu’il espérait que la famille de M. Mulroney trouverait un certain réconfort dans les nombreux souvenirs partagés à son sujet.

Brian Mulroney a dénoncé les injustices de l’apartheid, a déclaré M. Singh, et a contribué à préserver le tissu social du Canada.

M. Singh a également salué le bilan environnemental de l’ancien premier ministre et ses efforts visant à réduire la pollution, qui se retrouve dans les rivières, les lacs et les forêts du Canada.

« À une époque où les divisions s’accentuent, où certains dirigeants politiques tentent de marquer des points en dressant un groupe de personnes les uns contre les autres, on se souviendra de M. Mulroney comme de quelqu’un qui a tenté de bâtir l’unité », a rappelé M. Singh.

Réaction de la famille

Les fils de M. Mulroney se sont adressés aux journalistes après la présentation et ont exprimé leur gratitude.

PHOTO SEAN KILPATRICK, LA PRESSE CANADIENNE De gauche à droite : Mark, Ben et Nicolas Mulroney

« Entendre tout le monde parler de manière aussi positive n’est probablement pas ce à quoi il était habitué, mais il aurait adoré, et nous aussi », a déclaré Mark Mulroney en riant.

Lui et ses frères ont exprimé des remerciements particuliers à Elizabeth May, la chef du parti vert.

« Brian Mulroney a littéralement sauvé toute vie sur Terre lorsque le Canada s’est levé et a organisé le Protocole de Montréal et a sauvé la couche d’ozone », a souligné Mme May.

Mme May a ajouté qu’elle était reconnaissante et honorée d’être l’amie de Brian Mulroney. Même si son héritage environnemental en faisait partie, il avait aussi le don de la faire rire, a-t-elle dit, faisant rire sa famille.

Le cercueil de Brian Mulroney devrait arriver à Ottawa mardi, où il reposera en chapelle ardente pendant deux jours afin que le public puisse lui rendre hommage.

L’ancien premier ministre reposera également à la basilique Saint-Patrick de Montréal jeudi et vendredi.

Des dignitaires, dont le gouverneur général et le premier ministre Justin Trudeau, devraient présenter leurs condoléances à la famille Mulroney mardi matin.

Des funérailles nationales auront lieu samedi matin à la basilique Notre-Dame, avec les éloges funèbres de Caroline Mulroney, Jean Charest et Wayne Gretzky.