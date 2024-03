Entreprise liée à ArriveCAN Le fondateur de Dalian conteste aussi les chiffres de la vérificatrice générale

(Ottawa) Après les associés de GC Strategies, c’est au tour du fondateur de Dalian Enterprises inc. de contester les chiffres de la vérificatrice générale. David Yeo a affirmé que sa firme avait reçu 4,9 millions de contrats pour ArriveCAN et non 7,9 millions comme l’avait écrit Karen Hogan dans son rapport dévastateur sur les dépassements de coûts de l’application. Il a refusé de dire à combien s’est élevée sa commission et a affirmé qu’il n’avait déposé aucune somme dans ses comptes dans des paradis fiscaux.