(Québec) Le chef du Bloc québécois Yves-François Blanchet a profité du conseil général de son parti à Québec pour décocher quelques flèches à l’endroit du premier ministre du Québec François Legault — sans le nommer — alors que ce dernier vient de subir un nouveau revers de la part d’Ottawa en matière d’immigration et que le gouvernement a annoncé un déficit de 11 milliards dans son dernier budget.

Thomas Laberge La Presse Canadienne

« Mon travail c’est de dire que ce déficit, il est abyssal, mais il est surtout fédéral, car le responsable, il est fédéral […]. C’est 11 milliards, car on ne dit pas qu’Ottawa doit sept milliards au Québec, drette-là ! Expliquez-moi pourquoi ça prend un parti indépendantiste à Ottawa et son frère au Québec pour dire au gouvernement : “vous avez un trou de sept milliards, car vous ne réclamez pas et vous ne le dites pas” », a-t-il lancé devant quelque 250 militants réunis à l’Université Laval.

Lisez l’article « Paul St-Pierre Plamondon accuse les médias de ne pas avoir respecté sa vie privée »

« C’est ce qui arrive quand on s’engage à être fédéraliste. Quand on promet de ne pas faire de référendum sur la souveraineté, on mange une tape derrière la tête. On se fait dire non et on se fera toujours dire non », a ajouté Yves François Blanchet.

Le premier ministre du Québec a dit jeudi qu’il allait demander tous les pouvoirs en matière d’immigration à son homologue fédéral, Justin Trudeau. Le lendemain, le premier ministre canadien a refusé la demande de M. Legault.

« Avoir tous les pouvoirs en immigration, ce n’est qu’un début, parce que ce qu’on veut, c’est tous les pouvoirs, point. Sans rapport de force, on se fait dire non », a renchéri Yves-François Blanchet.

Il y a quelques semaines, François Legault a remis en question l’utilité du Bloc québécois à la Chambre des communes. « À quoi ça sert le Bloc québécois à Ottawa ? Ça sert à quoi ? Ça sert à quoi ? », a lancé le premier ministre en période de questions au Salon bleu.