(Cobourg) Kim Rudd, une ancienne députée libérale qui a représenté une circonscription du sud de l’Ontario, est décédée.

La Presse Canadienne

Selon une notice nécrologique publiée en ligne, Mme Rudd est décédée mardi d’un cancer de l’ovaire dans un établissement de soins palliatifs à Cobourg, en Ontario.

Kim Rudd, âgée de 66 ans, a représenté la circonscription nouvellement formée de Northumberland-Peterborough-Sud de 2015 à 2019.

Elle a été secrétaire parlementaire du ministre des Ressources naturelles.

Elle a également été présidente du caucus parlementaire de recherche en santé et a siégé aux comités des finances et des ressources naturelles de la Chambre des communes.

Le premier ministre Justin Trudeau a exprimé ses condoléances à la famille et aux amis de Mme Rudd, en mentionnant qu’elle « a défendu sans relâche et de manière réfléchie les intérêts des Canadiens ».

« Elle a fait avancer des dossiers importants, notamment le logement abordable, les services à large bande en milieu rural et les soins de santé, indiquait M. Trudeau dans un communiqué. En tant que secrétaire parlementaire du ministre des Ressources naturelles, elle a défendu les intérêts des travailleurs du secteur de l’énergie du Canada et a contribué à faire progresser la lutte contre les changements climatiques. »

Un certain nombre de ministres libéraux ont publié des messages sur les réseaux sociaux pour lui rendre hommage, notamment Karina Gould, en congé parental, qui était leader du gouvernement à la Chambre des communes.

« Je me sens tellement chanceuse que Kim ait fait partie de ma vie, a-t-elle écrit sur le réseau social X. Kim était une combattante acharnée pour sa communauté et dans sa lutte contre le cancer. Elle a utilisé son expérience pour défendre la santé des femmes en général auprès de Cancer de l’ovaire Canada. »

Avant de se lancer en politique, Kim Rudd était présidente de la Chambre de commerce de Cobourg.

La déclaration de M. Trudeau indique qu’elle a remporté un prix à la cérémonie des Prix canadiens de l’entrepreneuriat féminin RBC en reconnaissance de son leadership communautaire et qu’elle a été co-fondatrice d’une garderie à Cobourg.

La nécrologie en ligne indique qu’elle a eu une longue carrière dans la fonction publique et qu’elle a été impliquée dans de nombreuses organisations caritatives et groupes sportifs locaux.

Kim Rudd laisse dans le deuil son mari Tom ; ses filles Alison et Stefanie ; et quatre petits-enfants.