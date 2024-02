(Québec) Le fait que le Québec subventionne la venue des Kings de Los Angeles, alors que Salt Lake City n’aura pas à le faire, est « complètement clownesque », estime Éric Duhaime.

Caroline Plante La Presse Canadienne

Le chef du Parti conservateur du Québec (PCQ) réagissait lundi à l’article de La Presse qui révèle que les Kings vont disputer un match préparatoire à Salt Lake City sans aide de l’État ni de la Ville.

La capitale de l’Utah aurait même conclu une entente pluriannuelle avec l’équipe de la Ligue nationale de hockey (LNH).

Rappelons que l’automne dernier, le ministre québécois des Finances, Eric Girard, a accepté de verser de 5 à 7 millions d’argent public pour que les Kings viennent disputer deux matchs préparatoires à Québec en 2024.

Cette décision a suscité un tollé dans la population ainsi qu’un malaise chez les députés de la Coalition avenir Québec (CAQ), surtout dans le contexte où le Canadien de Montréal offrait de venir jouer à Québec gratuitement.

Des endroits comme Halifax, Wichita (Kansas) et Independence (Missouri) ont déjà accueilli le circuit Bettman avant le coup d’envoi de la saison sans verser un sou, a également révélé La Presse en novembre dernier.

M. Girard, qui est face à une toute nouvelle salve de critiques, a refusé la demande d’entrevue de La Presse Canadienne, lundi.

« Il y a quelque chose de complètement clownesque. On passe pour des ti-counes », a lancé M. Duhaime lors d’un point de presse à Québec, à deux semaines de la présentation du budget provincial.

« Le même ministre des Finances qui est allé mettre 5 à 7 millions sur la table pour les matchs des Kings […] va nous annoncer […] qu’il n’a pas une cenne, qu’on est mal pris, puis qu’il va y avoir un budget largement déficitaire.

« C’est encore plus inacceptable dans le contexte économique actuel », a pesté M. Duhaime.

« Si effectivement le ministre Girard a dilapidé 5 à 7 millions absolument pour rien, […] c’est sûr et certain que M. Girard, il va falloir qu’on réclame sa tête », a-t-il renchéri.

Remboursement

Entre-temps, le gouvernement de la CAQ doit exiger un remboursement, estime le porte-parole libéral en finances, Frédéric Beauchemin.

« L’absence totale d’investissement de l’État de l’Utah nous interpelle sur les priorités de financement de la CAQ. Eric Girard devrait reconnaître cette disparité et rectifier le tir en demandant dès maintenant un remboursement », a-t-il déclaré.

Pour le leader parlementaire de Québec solidaire (QS), Alexandre Leduc, il ne fait aucun doute que la CAQ « négocie mal » et « échoue à obtenir ce qui est le mieux pour le Québec ».

Il déplore que le premier ministre François Legault ait attribué la hausse du déficit aux augmentations de salaire consenties aux travailleurs du secteur public.

« Ce gouvernement doit assumer ses mauvaises décisions financières et cesser de mettre le fardeau sur les travailleuses qui portent nos services publics à bout de bras », a soutenu M. Leduc dans une déclaration écrite.

Le Québec se distingue dans ce dossier « pour les mauvaises raisons », a dénoncé à son tour le Parti québécois (PQ).

« Ailleurs, les promoteurs privés s’organisent. En clair : les Kings auraient pu venir sans que le gouvernement s’empresse à leur donner 5 à 7 millions de notre argent », a réagi le porte-parole du PQ pour les dossiers de la Capitale-Nationale, Pascal Paradis.

« Pendant ce temps, le gouvernement annonce aux Québécois un déficit et manque d’argent pour les services aux citoyens », souligne-t-il.

« Deux poids, deux mesures : la voie rapide et les passe-droits pour les multinationales et les milliardaires, le parcours du combattant pour les gens ordinaires et les personnes en situation de vulnérabilité », a ajouté M. Paradis.