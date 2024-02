Demandeurs d’asile Québec craint une « crise humanitaire »

(Québec) Face à l’augmentation constante du nombre de demandeurs d’asile, le gouvernement Legault craint une « crise humanitaire » si Ottawa ne resserre pas le contrôle de ses frontières et que le Québec ne parvient plus à offrir des services d’accueil qui sont déjà au « point de rupture ». Québec exige du fédéral le remboursement complet du coût des services offerts aux demandeurs d’asile, qui s’élève à ce jour à plus d’un milliard de dollars.