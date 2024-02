L’ex-présidente et directrice générale de la CNESST, Manuelle Oudar

(Ottawa) Manuelle Oudar, ex-présidente et directrice générale de la CNESST, a été nommée mardi sénatrice pour le Québec, a fait savoir le premier ministre Justin Trudeau.

La Presse Canadienne

« Mme Oudar est une administratrice accomplie, et son expérience dans divers domaines apportera une perspective importante au Sénat », a-t-il déclaré par communiqué.

Avocate de formation, elle a terminé son mandat à la tête de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) à la fin décembre, selon le site web de l’organisation. Elle y aura été dirigeante principale pendant huit ans.

Auparavant, Mme Oudar a travaillé pendant des décennies au sein de la fonction publique du Québec. Elle a notamment occupé des postes de haut rang comme celui de sous-ministre au ministère du Travail.

En tant que fonctionnaire, elle a aussi dirigé des équipes juridiques dans divers ministères, comme ceux de la Solidarité sociale ainsi que de la Culture, des Communications et de la Condition féminine.

« Souvent invitée comme conférencière, elle a pris la parole à de nombreuses occasions sur l’égalité des genres, l’équité salariale, la réduction des inégalités, la lutte contre la violence faite aux femmes, ainsi que sur des enjeux touchant les milieux de travail, les jeunes ainsi que la santé physique et psychologique », mentionne le bureau du premier ministre dans une biographie de la sénatrice nouvellement nommée.

On souligne que Mme Oudar a reçu plusieurs distinctions au fil de son parcours, comme le Prix Leadership de l’Association des femmes en finances du Québec, qui lui a été décerné en 2017, et le Prix Femmes de mérite 2023 de la Fondation Y des femmes de Montréal, en 2023.