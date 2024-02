Le premier ministre Justin Trudeau fustige les nouvelles propositions de l’Alberta sur le traitement des jeunes transgenres, les qualifiant de « plus anti-LGBT » de tout le pays.

La Presse Canadienne

M. Trudeau croit que si la première ministre de l’Alberta, Danielle Smith, voulait vraiment lutter pour améliorer la vie des Canadiens, elle devrait plutôt se battre pour de meilleurs logements et des produits d’épicerie abordables, ou lutter contre le changement climatique.

Le premier ministre libéral a fait ces commentaires en point de presse vendredi lors de son passage à Waterloo, en Ontario.

PHOTO TODD KOROL, LA PRESSE CANADIENNE La première ministre de l'Alberta Danielle Smith

La première ministre Smith a annoncé mercredi l’interdiction de la chirurgie d’affirmation de genre pour les jeunes de 17 ans et moins, et l’interdiction des thérapies hormonales pour les jeunes de 15 ans et moins.

Le gouvernement albertain interdira aussi la participation d’athlètes féminines transgenres à des compétitions féminines.

Des médecins et des défenseurs des droits des transgenres ont qualifié ces changements d’intrusifs et de néfastes pour les jeunes transgenres.

Mais Mme Smith affirme que ces changements sont nécessaires pour garantir que les jeunes ne prennent pas de décisions médicales qui changent leur vie et qu’ils regretteraient plus tard une fois adultes.