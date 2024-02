« Pour nous dans la communauté LGBTQ2, c’est comme notre moment de l’OTAN, a dit le ministre Randy Boissonnault. Une attaque sur une de nos communautés, c’est une attaque sur nous tous et là il faut être à la défense de notre communauté. »

(Ottawa) Le gouvernement Trudeau part en guerre contre une série de mesures ciblant les jeunes trans annoncées par la première ministre albertaine, Danielle Smith, dans une vidéo mercredi. En plus d’exiger le consentement parental pour le changement de pronom à l’école, l’Alberta veut imposer des limites aux chirurgies d’affirmation de genre et aux traitements hormonaux pour les adolescents.

« Ça va mettre la jeunesse en péril », a réagi le ministre Randy Boissonnault qui représente la circonscription d’Edmonton-Centre en Alberta.

« Pour nous dans la communauté LGBTQ2, c’est comme notre moment de l’OTAN, a-t-il ajouté. Une attaque sur une de nos communautés, c’est une attaque sur nous tous et là il faut être à la défense de notre communauté. »

Il a encouragé les citoyens de sa province à écrire aux députés du Parti conservateur uni de l’Alberta, à écrire à leur député fédéral pour leur demander ce qu’ils vont faire. Il a également encouragé les gens à demander à Pierre Poilievre ce qu’il va faire.

Le ministre fédéral de l’Emploi, du Développement de la main-d’œuvre et des Langues officielles a indiqué qu’il participerait à une mobilisation devant l’Assemblée législative albertaine dimanche.

Les changements annoncés par Mme Smith dans une vidéo publiée sur X vont plus loin que celles mises de l’avant en Saskatchewan et au Nouveau-Brunswick, a-t-il soutenu.

La première ministre albertaine doit donner davantage de détails cette nouvelle politique sur l’identité de genre plus tard cet après-midi.

Avec La Presse Canadienne

D’autres détails suivront.