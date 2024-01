(Ottawa) L’Inde a-t-elle tenté d’influencer le résultat des élections fédérales de 2019 et de 2021 ? La juge Marie-Josée Hogue a demandé mercredi au gouvernement de lui fournir des documents sur ces allégations dans le cadre de la commission sur l’ingérence étrangère dont les travaux s’amorceront lundi.

L’Inde n’était pas nommée spécifiquement dans son mandat, mais le chef néo-démocrate, Jagmeet Singh, avait exigé son ajout. La commission d’enquête doit évaluer l’ingérence de la Chine, de la Russie et « d’autres acteurs étatiques ou non étatiques étrangers » et les répercussions potentielles de leur ingérence lors des deux dernières élections fédérales.

La Chine aurait notamment tenté d’influencer le vote dans certaines circonscriptions à forte population d’origine chinoise.

Le premier ministre Justin Trudeau avait accusé le gouvernement indien d’avoir « un lien possible » avec l’assassinat en sol canadien de Hardeep Singh Nijjar, un leader sikh. L’Inde avait réfuté ces allégations et les relations entre les deux pays s’étaient dégradées.

M. Nijjar dirigeait un temple sikh à Surrey en Colombie-Britannique. Il avait été tué par balle devant l’édifice religieux à la fin de juin. Il aurait fait l’objet de menaces de mort en raison de son soutien à un État sikh indépendant du Khalistan, en Inde. Il était accusé de complot pour meurtre et de terrorisme dans son pays d’origine.

Les travaux de la commission s’ouvriront lundi à Ottawa. Le ministre de la Sécurité publique, Dominic LeBlanc et le directeur du Service canadien du renseignement de sécurité, David Vigneault, témoigneront durant cette première semaine.

Le travail de la commission se déroulera en deux étapes. La première portera sur les activités d’ingérence auxquelles la Chine, la Russie et d’autres pays ont pu se livrer durant les élections de 2019 et de 2021. Un rapport sur cet aspect est attendu le 3 mai.

Ensuite, la commission évaluera la capacité de l’appareil fédéral à détecter, à prévenir et à contrer les activités d’ingérence. Un deuxième rapport doit être déposé d’ici le 31 décembre.

Avec Joël-Denis Bellavance et Mélanie Marquis, La Presse