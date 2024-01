La mairesse de Montréal, Valérie Plante, a été invitée à rencontrer les ministres du gouvernement Trudeau lundi matin afin d’expliquer les mesures que prend son administration pour s’attaquer à la crise du logement, entre autres choses.

La rencontre entre Mme Plante et l’ensemble du cabinet de Justin Trudeau intervient quatre jours après que le chef du Parti conservateur Pierre Poilievre a traité la mairesse de Montréal et le maire de Québec Bruno Marchand « d’incompétents » en raison de la chute des mises en chantier dans ces deux villes.

Dans une courte déclaration aux médias avant de s’adresser aux ministres, Mme Plante a dit être toujours disposée à travailler avec les autres paliers de gouvernement afin d’identifier les pistes de solutions aux défis auxquels sont confrontées les grandes villes, dont la crise du logement.

Le bureau du premier ministre Justin Trudeau a indiqué à La Presse que la mairesse Plante avait été invitée avant la sortie controversée de Pierre Poilievre.

Jeudi dernier, le chef conservateur a provoqué une levée de boucliers en s’en prenant aux élus des deux plus grandes villes du Québec.

« Chute massive de la construction au Québec, tandis que Trudeau verse des milliards aux maires incompétents, Marchand et Plante, qui bloquent des chantiers. L’argent fédéral pour les villes sera lié au nombre de maisons et d’appartements bâtis quand je serai PM », a affirmé M. Poilievre sur son compte X.

PHOTO SEAN KILPATRICK, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Le chef du Parti conservateur du Canada, Pierre Poilievre

La mairesse Plante a rapidement répliqué à ces attaques, accusant le chef conservateur de ne rien comprendre aux mécanismes de financement qui encadrent les investissements fédéraux au Québec.

« Avant de traiter qui que ce soit d’incompétent, M. Poilievre devrait comprendre qu’au Québec, le financement fédéral en habitation ne passe PAS par les villes. Le “gros bon sens'', c’est aussi de comprendre les mécanismes de financement propres à chaque province. »

Au Québec, le gouvernement fédéral ne peut pas verser directement des montants aux villes en vertu d’une loi adoptée par l’Assemblée nationale. Ottawa doit donc négocier des ententes de financement avec le gouvernement du Québec quand cela concerne les municipalités.

Après le premier ministre Justin Trudeau et le ministre des Transports Pablo Rodriguez, la semaine dernière, le ministre du Logement, Sean Fraser, s’est avancé au micro pour dénoncer à son tour les propos de Pierre Poilievre.

« C’est incroyable de voir un politicien fédéral déclarer une autre personne, une mairesse, comme étant incompétente. Ce n’est pas approprié », a dit en français le ministre Fraser, soulignant que le gouvernement Trudeau peut tout à fait tirer des leçons et ajuster ses politiques en écoutant les élus municipaux, notamment au sujet de la construction de logements abordables.