Le ton monte entre Pierre Poilievre et les élus municipaux québécois. Le chef conservateur s’en est pris frontalement jeudi à la mairesse de Montréal, Valérie Plante, et le maire de Québec, Bruno Marchand, qu’il qualifie « d’incompétents » en les accusant de vouloir bloquer des chantiers d’habitation.

« Chute massive de la construction au Québec, tandis que Trudeau verse des milliards aux maires incompétents, Marchand et Plante, qui bloquent des chantiers. L’argent fédéral pour les villes sera lié au nombre de maisons et d’appartements bâtis quand je serai premier ministre », a martelé M. Poilievre sur son compte X, jeudi.

PHOTO CATHERINE LEFEBVRE, ARCHIVES COLLABORATION SPÉCIALE Le maire de Québec, Bruno Marchand, et la mairesse de Montréal, Valérie Plante

Son gazouillis était jumelé d’une citation de l’économiste de la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL) Francis Cortellino. Ce dernier avait fait valoir cette semaine à Radio-Canada qu’au Québec, jamais il ne s’est construit si peu de maisons depuis 1955.

Bref, M. Poilievre faisait référence à la baisse drastique des mises en chantier dans plusieurs villes canadiennes, selon ce qu’a révélé un bilan publié mardi par la SCHL. Sur l’île de Montréal, les mises en chantier se sont par exemple effondrées de 26 % depuis un an pour s’établir à un total famélique de 7705 nouveaux logements.

Rapidement, Valérie Plante a rétorqué au chef conservateur « qu’avant de traiter qui que ce soit d’incompétent, M. Poilievre devrait comprendre qu’au Québec, le financement fédéral en habitation ne passe pas par les villes ».

Le « gros bon sens »

En répétant que « la crise du logement affecte tout le monde », Mme Plante a également fait valoir que « dans de telles circonstances, la qualité d’un chef se mesure à sa capacité à rassembler les forces vives pour y faire face ». « Nous attendons vivement son plan d’action concret et chiffré pour loger notre monde », a persisté la mairesse montréalaise.

Au Québec, le gouvernement fédéral doit passer par son homologue provincial pour financer des projets d’habitation. « Le gros bon sens, c’est aussi de comprendre les mécanismes de financement propres à chaque province », a illustré Mme Plante, en réutilisant l’un des slogans préférés du conservateur.

Le maire Marchand n’a pas non plus tardé de réagir. « C’est comme ça qu’il traite les politiciens québécois. C’est un témoignage d’un profond mépris envers les politiciens québécois. Pour un homme qui veut être chef d’État, agir ainsi, c’est le contraire, ce n’est pas du tout le gros bon sens », a-t-il dit en point de presse.

M. Marchand a accusé le conservateur de « se foutre des règles » et de montrer qu’il « en fera fi » une fois au pouvoir. « C’est très décevant. […] Quand on veut être premier ministre, le gros bon sens, c’est de respecter les gens, c’est de comprendre les mécanismes qui vont nous gouverner », a d’ailleurs réitéré l’élu, avant d’ajouter : « on ne bloque aucun chantier, on est dans un processus d’accélération même ».

Pas une première

Depuis un moment déjà, M. Poilievre blâme régulièrement les villes canadiennes pour le faible nombre de mises en chantier. « Il faut enlever les gouvernements locaux du chemin des constructeurs », avait lancé le chef conservateur en septembre en marge du congrès de l’Association des villes ontariennes.

S’il est élu, il dit vouloir imposer aux villes d’augmenter de 15 % le nombre de permis de construction pour continuer à recevoir du financement fédéral. Le chef conservateur a aussi déjà blâmé les villes pour la hausse de la criminalité observée durant la pandémie.

L’Union des municipalités du Québec (UMQ) a de son côté dénoncé les « propos méprisants » de M. Poilievre « dans un dossier aussi important », en invitant le conservateur à « éviter les raccourcis simplistes et à faire preuve de respect ».

Sur la scène fédérale, le chef bloquiste Yves-François Blanchet a aussi ajouté son grain de sel. « Pierre Poilievre impute aux municipalités la responsabilité de la crise du logement autant qu’à Justin Trudeau quand on l’écoute. […] Il ne fera pas mieux que les libéraux ni en termes d’ingérences, ni en termes de mépris. C’est ça, son gros bon sens, doit-on croire », a soulevé M. Blanchet.