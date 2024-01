(Québec) Le Québec est rendu au « point de rupture en raison du nombre excessif de demandeurs d’asile » qui arrivent sur son territoire et la situation est devenue « insoutenable ».

C’est ce qu’a écrit le premier ministre du Québec François Legault à son homologue fédéral Justin Trudeau dans une lettre datée du 17 janvier et transmise aux médias jeudi matin par le cabinet de M. Legault.

Sur un ton qui ne laisse aucune ambiguïté, le premier ministre du Québec affirme que depuis le début de 2023, le Québec a accueilli près de la moitié des demandeurs d’asile arrivés au Canada. « Sur une base par habitant, le Québec en a accueilli trois fois plus que le reste du Canada », poursuit M. Legault.

Dans les 11 premiers mois de 2023, 59 735 demandeurs d’asile sont arrivés sur le territoire québécois et on projette que ce nombre va atteindre 65 000 en 2024.

« Cette pression fait en sorte que les demandeurs d’asile ont du mal à se trouver un toit, ce qui contribue à accentuer la crise du logement, écrit M. Legault. Nombre d’entre eux se retrouvent dans les refuges pour sans-abri, qui débordent. D’autres sont en situation d’itinérance, ce qui aggrave un problème déjà aigu, particulièrement en hiver. »

Tout en soulignant que « les Québécois forment un peuple accueillant » et donnant en exemple les nombreux réfugiés chiliens, vietnamiens, ukrainiens et autres arrivés au fil des ans, M. Legault demande « formellement » à M. Trudeau de « freiner et diminuer l’afflux de demandeurs d’asile qui entrent au Canada en resserrant la politique canadienne d’octroi des visas », « répartir équitablement les demandeurs d’asile sur l’ensemble du territoire canadien et en fonction des capacités d’accueil », « fermer toute brèche qui permettrait à des groupes criminels de s’infiltrer au Canada » et « rembourser au Québec les sommes encourues pour l’accueil des demandeurs d’asile ».

Plus de détails à venir.