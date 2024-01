(Alma) En raison de la crise du logement qui s’est aggravée depuis les dernières élections, le Parti québécois pourrait revoir à la baisse son engagement électoral de ramener les seuils d’immigration à 35 000. Les cibles en matière d’immigration seront révisées d’ici l’été.

« On reprend le calcul à zéro en fonction d’un contexte qui a évolué substantiellement sur le logement », a fait valoir le chef Paul St-Pierre Plamondon mercredi, en ouverture du caucus de sa formation réunie à Alma.

Les troupes péquistes placent d’ailleurs l’accès à la propriété et au logement en tête de leurs priorités pour la session parlementaire de l’hiver, qui débute le 30 janvier.

Le Parti québécois a annoncé mercredi qu’il lançait un « chantier national sur le logement » pour identifier des « remèdes de cheval » pour « renverser » la crise actuelle. Ces solutions seront présentées lors du Conseil national de la formation, dont le thème sera la crise du logement, en avril. « Ça inclut l’accès à la propriété, l’itinérance, l’abordabilité des propriétés », a énuméré M. St-Pierre Plamondon.

Du même souffle, le chef péquiste admet que le contexte a changé depuis la dernière élection et révisera d’ici l’été sa cible électorale de ramener les seuils à 35 000 immigrants permanents.

Le Parti québécois s’est engagé à fournir en 2024 une réplique à l’Initiative du siècle, un groupe de pression canadien qui fait la promotion d’une croissance soutenue de l’immigration au Canada.

C’est dans ce cadre que le Parti québécois révisera « ses calculs » et présentera ses chiffres à jour. M. St-Pierre Plamondon n’écarte pas que sa cible de 35 000 (pour l’immigration permanente) soit abaissée au terme de l’exercice.

« C’est vrai qu’à l’élection, non seulement la crise du logement n’était pas aiguë, on n’avait pas toutes les données, mais la question de l’immigration temporaire était presque périphérique », a-t-il rappelé.

« On refait le calcul en fonction de la situation actuelle et on vous reviendra quand on aura quelque chose de plus concret, mais je ne veux pas ouvrir ou fermer la porte à quoi que ce soit », a résumé le chef péquiste.

La réplique du Parti québécois à l’Initiative du siècle, qui doit être présentée d’ici l’été, contiendra aussi des cibles précises en matière d’immigration temporaire, qui est devenue « hors de contrôle » au Québec, selon le chef péquiste. Le Québec a franchi le cap des 500 000 immigrants temporaires en 2023.

Le leader péquiste accuse le premier ministre François Legault d’avoir menti à la population lors de la dernière campagne en promettant de limiter le seuil annuel d’immigration à 50 000 pour ensuite fixer son plan gouvernemental à 64 600 immigrants permanents en 2024.

« En 2022, on était le seul parti à donner l’heure juste, ça nous a valu certaines critiques, mais qui, en rétrospective, n’étaient pas fondées parce que les économistes disent en effet, que les seuils d’immigration beaucoup trop élevés comme ceux qu’on a présentement sont la cause principale de la crise du logement », a fait valoir M. St-Pierre Plamondon en conférence de presse.

Selon lui, les ministres fédéraux Sean Fraser (Habitation) et Marc Miller (Immigration) de « mentir délibérément » à la population. Il ne croit pas non plus au changement de ton du gouvernement Trudeau observé au cours des derniers jours en matière de logement et d’immigration.

Vendredi, les ministres Fraser et Miller ont affirmé que le gouvernement fédéral s’efforce de stabiliser le nombre de personnes qui entrent au pays chaque année, alors que les pressions en matière de logement augmentent. La Presse Canadienne faisait état la veille de documents internes de 2022 démontrant que de hauts fonctionnaires de l’Immigration avaient prévenu leurs sous-ministres qu’une augmentation importante de l’immigration pourrait affecter l’accès au logement et aux services.

Le gouvernement fédéral a finalement décidé de hausser à 500 000 le nombre de résidents permanents que le Canada accueillera en 2025, soit près du double du seuil de 2015.

Recruter une équipe « ministrable »

Galvanisé par des sondages qui le placent maintenant premier dans les intentions de vote devant la Coalition avenir Québec, Paul St-Pierre Plamondon passera moins de temps à l’Assemblée nationale cette session-ci. Le leader péquiste part en tournée dans les régions du Québec pour faire connaître son projet de souveraineté et identifier son équipe de candidats « ministrables » qui pourraient être sur les rangs en 2026.

« On est très conscient qu’on suscite de l’espoir à une époque politique difficile parce que les problèmes sociaux et les défis sont nombreux. Ça ne s’en va pas dans la bonne direction, donc lorsqu’on se projette en 2026, on veut arriver avec la meilleure équipe possible et le plus haut degré de préparation possible avec des solutions qu’on n’improvise pas », a affirmé le chef.

Ce n’est pas un hasard si le Parti québécois a choisi le Lac-Saint-Jean, ancien fief péquiste tombé aux mains de la CAQ en 2018 pour tenir son caucus. Au Saguenay–Lac-Saint-Jean, le chef péquiste a dans sa ligne de mire re reconquérir les cinq circonscriptions régionales (Lac-Saint-Jean, Roberval, Jonquière, Dubuc et Chicoutimi) aux prochaines élections. « C’est arrivé en 2012 », a rappelé M. St-Pierre Plamondon.

C’est d’ailleurs à Alma que devait se tenir le caucus présessionnel de l’automne, mais les troupes péquistes se sont ravisées pour se réunir plutôt dans Jean-Talon, à Québec, après la démission de l’ex-caquiste, Joëlle Boutin. Le Parti québécois y a finalement fait une percée historique avec l’élection d’un quatrième député, Pascal Paradis.