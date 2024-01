Selon les porte-parole du premier ministre Justin Trudeau, l’accent pendant la retraite ministérielle sera porté sur des mesures comme la stabilisation des prix des aliments et la création de programmes semblables à celui des garderies

Les ministres fédéraux se pencheront sur l’économie et l’abordabilité

(Ottawa) Le premier ministre Justin Trudeau mettra l’accent sur des politiques visant à aider la classe moyenne canadienne à l’occasion de la retraite ministérielle qui se déroulera au cours des prochains jours à Montréal, ont indiqué des porte-parole.

Mia Rabson La Presse Canadienne

L’activité s’amorce dimanche soir par un dîner de travail. De nombreuses réunions se dérouleront au cours des deux prochains jours afin de préparer la prochaine session parlementaire qui commence la semaine prochaine. Les ministres discuteront aussi du prochain budget fédéral qui devrait être présenté d’ici deux mois.

En raison du ralentissement économique, le gouvernement a peu d’espace de manœuvre pour de nouvelles dépenses importantes malgré les besoins croissants dans de nombreux secteurs comme l’armée, le réseau électrique et l’arrivée de réfugiés.

Les ministres entendront aussi plusieurs experts sur divers sujets.

Parmi eux, Frances Donald, économiste en chef à Gestion de placements Manuvie, qui a soutenu que l’économie amorçait la nouvelle année sur des bases fragiles. Manuvie prévoit que le ralentissement se poursuivra pendant le premier semestre, mais anticipe « un rebond économique à partir du second semestre ».

Les Canadiens ont déjà commencé à réduire leurs dépenses et s’inquiètent de la sécurité d’emploi. Un grand nombre d’entre eux devront aussi renouveler leur prêt hypothécaire à un taux de deux à trois fois plus élevé que le précédent.

La firme prédit une baisse des prix dans le secteur immobilier, du moins dans le premier semestre de 2024 à cause des taux d’hypothèque qui freineront la demande.

Mais selon Mike Moffatt, un professeur d’économie à l’Université Western Ontario, l’offre immobilière devrait accentuer son retard en raison de l’explosion démographique. Aucune des politiques mises en place par le gouvernement fédéral, comme le Fonds pour accélérer la construction de logements de 4 milliards et l’élimination de la TPS pour la construction de nouveaux logements locatifs, ne pourra changer la situation du jour au lendemain.

« Ce sont de bons programmes, mais compte tenu de la crise, il faut en faire plus », souligne-t-il.

La Société canadienne d’hypothèques et de logement a indiqué mardi que le nombre réel de mises en chantier d’habitations à l’échelle nationale a diminué de 7 % dans les centres de 10 000 habitants et plus, pour s’établir à 223 513. Cette baisse s’explique principalement par un recul de 25 % des mises en chantier de maisons individuelles.

Selon les porte-parole de M. Trudeau, l’accent pendant la retraite sera porté sur des mesures comme la stabilisation des prix des aliments et la création de programmes semblables à celui des garderies qui en est à sa troisième année.

Le gouvernement fédéral a souvent vanté son programme de garderie qu’il considère comme favorisant la croissance économique et la participation des femmes sur le marché du travail.

Toutefois, certaines provinces espèrent obtenir de l’argent frais à cause de l’inflation qui a fait croître les dépenses des services de garde plus rapidement que le financement fédéral.

Si l’économie, le logement et l’approvisionnement sont les sujets principaux au cours de la journée de lundi, les ministres porteront le lendemain leur attention sur la politique internationale et les prochaines élections américaines.