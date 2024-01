(Ottawa) Au premier jour de la course à l’investiture du Parti républicain, un sondage démontre qu’une majorité de Canadiens redoutent les conséquences économiques, politiques et militaires d’une victoire de Donald Trump à l’élection présidentielle de novembre.

La crainte d’un retour à la Maison-Blanche de l’homme d’affaires milliardaire est encore plus prononcée au Québec que dans le reste du pays, selon un sondage mené par la firme Angus Reid Institute auprès de 1510 répondants du 9 au 11 janvier.

Les inquiétudes sont telles qu’environ les deux tiers des Canadiens (64 %) estiment que la démocratie américaine pourrait ne pas survivre à quatre autres années de pouvoir de Donald Trump. Seulement 28 % des répondants sont en désaccord avec cet énoncé, tandis que 8 % affirment ne pas avoir d’opinion.

Parallèlement, près de la moitié des Canadiens (49 %) sont d’avis que les États-Unis sont en voie de s’enfoncer dans un régime autoritaire. Seulement 26 % pensent le contraire et le quart des répondants disent ne pas le savoir.

Pas étonnant, donc, qu’une proportion importante des Canadiens (64 %) estime que la réélection du président démocrate Joe Biden serait le meilleur scénario pour le bien des relations canado-américaines dans leur ensemble.

Au Québec, la proportion des gens qui croient qu’une victoire de Biden serait bénéfique à tous les égards pour les relations entre le Canada et les États-Unis grimpe même à 72 %.

Le projet annulé de Keystone XL influence l’Ouest canadien

À l’opposé, ce sentiment est moins présent en Alberta (47 %) et en Saskatchewan (47 %). Dans ces deux provinces de l’Ouest, on semble tenir rigueur au président Joe Biden qui, durant les premiers jours de son administration, a annulé le projet de construction de l’oléoduc Keystone XL, qui devait s’étendre sur près de 1900 km et relier la municipalité de Hardisty, près d’Edmonton, à Steele City, au Nebraska.

INFOGRAPHIE LA PRESSE

Il reste qu’une majorité de Canadiens estiment qu’une victoire de Biden serait mieux pour la paix et la sécurité dans le monde (60 %), le maintien des accords militaires entre le Canada et les États-Unis (57 %) et la santé de l’économie canadienne (53 %). Les convictions sont moins fortes quand il s’agit de la sécurité le long de la frontière canado-américaine (48 %) ou encore de la réputation du Canada sur la scène internationale (48 %) si Joe Biden est réélu. Mais sur tous les fronts, sa cote est meilleure que celle de Donald Trump aux yeux des Canadiens.

PHOTO EVAN VUCCI, ASSOCIATED PRESS Le président américain, Joe Biden, lundi à Philadelphie

Jointe par La Presse, la présidente de la firme Angus Reid Institute, Sachi Kurl, a affirmé que ces résultats démontrent sans l’ombre d’un doute que les Canadiens craignent un retour au pouvoir de Donald Trump. Si en 2016 plusieurs d’entre eux croyaient que le candidat républicain ne ferait jamais la moitié de ce qu’il affirmait, ce n’est pas le cas en 2024.

À l’époque, on pensait qu’il ne croyait pas vraiment ce qu’il disait. Mais aujourd’hui, ayant vu un premier mandat de Trump, les Canadiens sont pleinement conscients de ce dont il est capable. Sachi Kurl, présidente de la firme Angus Reid Institute

« Les Canadiens sont assez inquiets au sujet de l’avenir de la démocratie aux États-Unis en cas de victoire de Donald Trump. Ils ne croient pas que les institutions américaines soient suffisamment fortes pour résister à une autre présidence de Donald Trump. Ce n’est pas rien. Et cela va jusqu’au système électoral », a-t-elle souligné.

Trump plaît à un segment de l’électorat conservateur

Mme Kurl a aussi constaté, en menant ce coup de sonde, que Donald Trump a réussi à galvaniser un segment de l’électorat conservateur au Canada. « Les électeurs qui sont de la mouvance de droite ont tendance à se satisfaire de la possibilité d’une autre administration dirigée par Trump », a-t-elle noté.

De nombreux Canadiens craignent aussi pour l’avenir du principal partenaire commercial du Canada si Trump gagne. Selon eux, les États-Unis en souffriront encore plus. En effet, trois personnes sur cinq (62 %) pensent que la situation de l’Amérique sera « bien pire » si Trump remporte l’élection présidentielle de 2024. Mais seulement une personne sur cinq (22 %) n’est pas d’accord et soutient que la situation des États-Unis va s’améliorer si l’ancien président revient au pouvoir.

Ce coup de sonde démontre par ailleurs que Joe Biden, qui a effectué une visite officielle à Ottawa en mars 2023, n’est pas une candidature des plus inspirantes pour les Canadiens. En effet, s’il remporte la victoire, 34 % des Canadiens estiment que ce sera mieux pour les États-Unis et 28 % croient le contraire, tandis que 33 % soutiennent l’idée que cela n’aura aucun effet.