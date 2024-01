La présidence de Donald Trump a donné des maux de tête à Ottawa et son retour potentiel promet d’en donner d’autres, a dit Justin Trudeau mardi, au lendemain des primaires de l’Iowa.

Le premier ministre du Canada a expliqué que ses relations avec le milliardaire étaient compliquées pendant qu’il dirigeait les destinées des États-Unis, de 2016 à 2020.

« Ça n’a pas été facile la première fois, ça, je vous le dis », a dit M. Trudeau dans le cadre d’un déjeuner-conférence de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM). « Et s’il y a une deuxième fois, ce ne sera pas facile non plus. »

Mais « on va être prêts pour le choix que vont faire les Américains en novembre », a-t-il ajouté.

PHOTO JIM WATSON, AGENCE FRANCE-PRESSE Donald Trump

Donald Trump a remporté lundi soir une victoire facile lors de la primaire républicaine en Iowa, de bon augure pour son parcours vers la présidentielle de l’automne prochain.

M. Trudeau a décrit la diplomatie parallèle mise en place par son gouvernement afin de pouvoir discuter aux décideurs américains sans passer par la Maison-Blanche. Il a aussi déploré les « années perdues » sur le plan de la lutte contre les changements climatiques pendant la présidence de M. Trump.

Le premier ministre a fait valoir que le Canada « va avoir un choix semblable à faire » aux prochaines élections fédérales, rapprochant son adversaire Pierre Poilievre de l’ex-président américain.

Prêts COVID : « C’est le temps de passer à autre chose »

Par ailleurs, Justin Trudeau a fermé la porte à une nouvelle prolongation de l’échéance de paiement des prêts COVID fédéraux.

Le premier ministre a affirmé qu’il était « temps de passer à autre chose », près de quatre ans après le début de la pandémie.

« À un moment donné, il est temps d’aller de l’avant », a dit M. Trudeau devant un public de gens d’affaires. « Il y a des options pour ces entreprises-là [qui ne peuvent pas rembourser] et on va toujours être là. »

Des centaines de milliers d’entreprises partout au pays doivent rembourser cette semaine le prêt qu’elles ont reçu via le Compte d’urgence pour les entreprises canadiennes (CUEC) pendant la pandémie, si elles veulent profiter d’une remise partielle de dette.

M. Trudeau a ajouté que des options existent pour les entreprises incapables de payer à l’heure actuelle. « On va chercher d’autres façons de pouvoir les aider, les encourager », a-t-il dit.

Ces prêts totalisent près de 50 milliards.