(Ottawa) L’objectif a été fixé à 6 % de nouveaux arrivants francophones dans les provinces à majorité anglophones en 2024, mais le ministre Marc Miller se dit prêt à l’augmenter si les mesures pour atteindre cette cible donnent les résultats escomptés. Il était de passage à Caraquet, au Nouveau-Brunswick, pour annoncer de nouveaux programmes consacrés à l’immigration francophone.

« Je n’avais pas cette confiance en fixant les niveaux pour cette politique qu’on allait pouvoir passer à 10, 12 %, alors je ne voulais pas être crétin, tout simplement, a-t-il répondu à la question d’un journaliste. À la fin de cette année, si j’ai cette confiance que cette structure est en place et qu’on rencontre notre 6 %, je suis prêt à réviser ces nombres-là. »

Le gouvernement soutient que les cibles d’immigrants francophones hors Québec annoncée en novembre sont « ambitieuses, réalistes et atteignables ». Le gouvernement compte presque doubler leur proportion d’ici 2026. La cible précédente avait été fixée à 4,4 % en 2003 et a seulement été atteinte près de 20 ans plus tard, en 2022. Les nouvelles cibles annuelles augmenteront graduellement :

6 % en 2024

7 % en 2025

8 % en 2026

Or, la Fédération des communautés francophones et acadienne (FCFA) estime qu’il faudrait accueillir 12 % d’immigrants qui s’expriment en français dès 2024 pour réparer le déclin du poids démographique des francophones à l’extérieur du Québec.

Le ministre Miller a reconnu en conférence de presse que « le gouvernement fédéral n’a pas toujours fait son travail en s’assurant que le volume de francophones qui viennent au pays soit tel qu’il puisse être à la hauteur de nos attentes ».

« Évidemment, avec la nouvelle Loi sur les langues officielles, on a maintenant dorénavant un devoir légal d’assurer le rétablissement au seuil de 1971. On est loin d’être là », a-t-il ajouté.

Le rétablissement du poids démographique des minorités francophones inscrit dans cette législation est fixé à 6,1 %, soit celui qu’elles avaient lors du recensement de 1971.

Il a annoncé plusieurs mesures pour parvenir à augmenter le nombre d’immigrants d’expression française au pays. Un nouveau programme d’appui servira à financer la participation des communautés francophones minoritaires à la promotion du Canada à l’international, au recrutement et à l’accompagnement des candidats qui désirent s’installer ici.

Dix nouvelles communautés pourront également participer à l’initiative des communautés francophones accueillantes. Elles sont présentement 14 à recevoir des sommes pour leur permettre de bien intégrer les nouveaux arrivants.

Le gouvernement compte également « mettre en place un nouveau corridor d’immigration » pour attirer les enseignants francophones au primaire et au secondaire. « C’est clair qu’il y a un manque d’enseignants », a reconnu le ministre Miller.

Le Plan d’action sur les langues officielles 2023-2028, annoncé l’année dernière, prévoyait 137 millions supplémentaires pour stimuler l’immigration francophone à l’extérieur du Québec, pour un total de 221,5 millions sur cinq ans.