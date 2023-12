Le premier ministre Justin Trudeau et son homologue indien lors du sommet du G20 à New Delhi le 10 septembre dernier

(Ottawa) Le premier ministre canadien Justin Trudeau a évoqué mercredi un changement dans les relations avec l’Inde depuis des révélations américaines concernant le projet d’assassinat d’un dirigeant séparatiste sikh à New York.

Agence France-Presse

« Il y a un changement de ton » de la part de New Delhi a estimé le chef du gouvernement canadien dans une entrevue à CBC, le groupe audiovisuel public canadien.

« Je pense qu’il y a un début de compréhension du fait qu’ils ne peuvent pas s’en sortir par l’esbroufe. Ils sont ouverts à la collaboration, alors qu’ils l’étaient peut-être moins auparavant », a-t-il ajouté.

Les relations indo-canadiennes se sont dégradées mi-septembre lorsque le premier ministre Justin Trudeau a incriminé ses services de renseignements pour le meurtre sur son sol, le 18 juin, d’un dirigeant sikh canadien d’origine indienne, Hardeep Singh Nijjar.

Des accusations aussitôt qualifiées d’« absurdes » par New Delhi. Un mois plus tard, Ottawa a été contraint de rapatrier 41 diplomates basés en Inde après la menace de New Delhi de retirer leur immunité diplomatique.

Mais en novembre, l’Inde est à nouveau accusée d’avoir commandité le meurtre d’un opposant, cette fois-ci de l’autre côté de la frontière : un ressortissant indien est poursuivi aux États-Unis pour avoir commandité le projet de meurtre à New York d’un dirigeant séparatiste sikh, à l’instigation d’un agent du gouvernement de son pays.

Dans cette affaire, le gouvernement indien s’est engagé à coopérer. Ces évènements mettent à mal les efforts du premier ministre Narendra Modi, hôte récent du G20, pour redorer son blason sur la scène internationale.

L’Inde semble « comprendre que le fait de multiplier les attaques contre le Canada ne suffira peut-être pas à résoudre le problème », a expliqué Justin Trudeau.

« Nous ne voulons pas nous retrouver dans une situation de conflit avec l’Inde. Nous voulons travailler sur un accord commercial. Nous voulons faire avancer la stratégie indopacifique », a-t-il précisé.

« Mais il est fondamental que le Canada défende les droits des personnes, leur sécurité et l’État de droit. Et c’est ce que nous allons faire », a ajouté M. Trudeau.

Le Canada et les États-Unis cherchent à resserrer leurs liens avec l’Inde afin de contrer l’influence chinoise dans la région.