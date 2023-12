Par La Presse Canadienne Pierre Poilievre choisi « personnalité qui a le plus marqué l’actualité en 2023 »

(Ottawa) Un électorat inquiet du coût de la vie, un nouveau « look » et une progression dans les sondages aux dépens des libéraux ont tous renforcé le profil de Pierre Poilievre : le chef conservateur a été choisi par des rédactions de tout le pays comme « la personnalité qui a le plus marqué l’actualité en 2023 », à l’issue d’un sondage mené par La Presse Canadienne.