(Ottawa) Le ministre fédéral de la Justice, Arif Virani, espère éviter qu’on accuse son gouvernement de réglementer ou de restreindre la liberté d’expression avec son éventuel projet de loi destiné à protéger les Canadiens contre les contenus haineux et préjudiciables en ligne.

La Presse Canadienne

Une pression croissante s’exerce sur le gouvernement libéral pour qu’il dépose enfin son projet de loi tant promis, suite à une forte augmentation de l’antisémitisme en ligne depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas, le 7 octobre.

En 2022, le gouvernement avait renvoyé à la planche à dessin son ébauche de projet de loi, à la suite de critiques. Le ministre Virani déclare maintenant à La Presse Canadienne qu’il espère présenter le projet de loi final en 2024.

Lundi, dans une publication sur la plateforme X, M. Virani affirme que la haine en ligne « peut devenir un danger très réel » et il qualifie d’« inacceptable et de très troublante » la « récente vague de haine contre la communauté juive ».

En fin de semaine, la Gendarmerie royale du Canada a annoncé qu’elle avait arrêté à Ottawa et accusé une personne mineure d’infractions liées au terrorisme, qui auraient ciblé des Juifs.

La « jeune personne », que l’on ne peut identifier à cause de son âge, a été accusée d’avoir facilité une activité terroriste en communiquant des documents d’instruction concernant une substance explosive, et d’avoir chargé sciemment, directement ou non, une personne de se livrer à une activité terroriste contre des personnes juives.

La police fédérale a aussi mis en garde contre « une tendance inquiétante à l’extrémisme violent et à l’utilisation de l’internet à des fins terroristes, notamment chez les jeunes personnes ».

Il y a plus de deux ans, en campagne électorale, le premier ministre Justin Trudeau avait promis de s’attaquer en ligne aux contenus terroristes, aux discours haineux et aux images d’agressions sexuelles d’enfants, en déposant un projet de loi « dans les 100 jours » suivant les élections d’octobre 2021.

Le ministre Virani ajoute sur X lundi que « nos lois sont conçues pour assurer la sécurité des espaces publics – l’internet ne devrait pas faire exception ».