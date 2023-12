CBC/Radio-Canada ne recevra pas plus de 7 millions.

(Ottawa) CBC/Radio-Canada obtiendra 7 millions de l’argent que Google versera aux médias tandis que la part des radiodiffuseurs privés s’élèvera à 30 millions. Les médias écrits obtiendront le reste de l’enveloppe, soit près des deux-tiers comme le rapportait La Presse ce matin.

Les médias écrits à l’échelle du pays recevront donc 63 millions, soit environ 17 000 $ par journaliste employé à temps plein, selon les estimations du ministère du Patrimoine canadien. Les fonctionnaires n’ont pas été en mesure de fournir une estimation similaire pour les radiodiffuseurs ou pour CBC/Radio-Canada lors d’une séance d’information technique vendredi puisqu’ils ont fait leur calcul à partir des demandes pour le crédit d’impôt pour la main-d’œuvre en journalisme canadien disponible seulement pour la presse écrite.

Le ministre de la Culture et des Communications du Québec, Mathieu Lacombe, avait demandé à Ottawa d’exclure CBC/Radio-Canada des redevances de Google au lendemain de la conclusion d’une entente entre le géant du web et le gouvernement fédéral. Une demande reprise par le Bloc québécois. Le diffuseur public emploie un tiers des journalistes au pays et aurait donc pu se retrouver avec une large portion de l’enveloppe.

Le gouvernement a tenu compte du fait que CBC/Radio-Canada reçoit déjà du financement public, plus d’un milliard annuellement. Il a également utilisé un critère de dépendance des médias écrits par rapport aux plateformes numériques, le nombre de journalistes employés et la relation des entreprises de presse avec les plateformes numériques. Par exemple, l’usage de moteurs de recherche par les radiodiffuseurs pour faire découvrir leurs contenus.

La réglementation de la Loi sur les nouvelles en ligne (C-18) publiée vendredi définit quelles plateformes devront conclure des ententes d’indemnisation avec les médias, sans quoi elles devront participer à un processus de négociation obligatoire supervisé par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC).

Google aura six mois pour conclure une entente avec un collectif de médias qui déterminera comment l’argent sera distribué. Le collectif pourra utiliser une partie de l’enveloppe de 100 millions pour payer ses frais administratifs. Le règlement ne donne pas davantage de précisions sur la formation de ce groupe de négociation. Un fonctionnaire a précisé qu’il reviendra à l’industrie des médias de s’organiser.

Le règlement reconnaît également la valeur non monétaire des liens affichés dans le moteur de recherche, en permettant à Google de fournir une valeur une indemnisation non financière aux entreprises de presse en plus des 100 millions.

Pour l’instant, Google est le seul géant du web à qui la loi s’applique puisque Meta a bloqué le contenu de nouvelles sur ses plateformes Facebook et Instragram pour s’y soustraire. Le gouvernement n’a pas l’intention de lui accorder une exemption en échange de la publication du contenu de médias locaux.

Si la multinationale américaine en venait à revenir sur sa décision, la part de financement qu’elle verserait aux médias serait déterminée par le CRTC à partir de ses revenus publicitaires.

Pour être assujetties à la loi, les plateformes doivent générer des revenus mondiaux d’au moins 1 milliard annuellement et compter au moins 20 millions d’utilisateurs mensuels pour être visées par la loi. Leurs activités doivent également impliquer la distribution et l’accès à du contenu de nouvelles en ligne au Canada.

La législation pourrait éventuellement s’appliquer au moteur de recherche Bing de Microsoft lorsqu’il remplira ces critères.