(Québec) Au lendemain du rejet de sa nouvelle offre salariale par les syndicats, le premier ministre François Legault se dit prêt à ouvrir davantage ses goussets en contrepartie de la fin de la « rigidité » des conventions collectives.

Il en va selon lui de « l’avenir des réseaux de la santé et de l’éducation ».

Le manque d’amélioration des services dans ces deux secteurs est le principal motif d’insatisfaction de l’électorat envers le gouvernement Legault, selon un sondage Léger.

« On est très ouvert sur le monétaire. Je m’attends à ce qu’on s’entende sur les augmentations de salaire. Là où c’est difficile, c’est qu’il y a beaucoup de résistance du côté des syndicats pour nous donner les pouvoirs normaux de gestionnaires qu’on doit avoir dans une organisation qui est efficace », a soutenu François Legault lors d’une mêlée de presse jeudi, avant la période des questions au Salon bleu.

Mercredi, le gouvernement a déposé une nouvelle offre salariale aux 600 000 employés de l’État. Le front commun et les autres syndicats l’ont rejetée aussitôt, jugeant insuffisantes les hausses salariales de 12,7 % en cinq ans. Le mouvement de grève se poursuit.

« C’est tellement important pour moi d’améliorer les services en santé et en éducation qu’on est ouvert à d’autres compromis » sur les salaires, a dit M. Legault. Du reste, la nouvelle offre salariale n’a pas été qualifiée de finale par Québec.

« Depuis de dizaines d’années, on n’arrive pas à améliorer les services en éducation et en santé beaucoup à cause de la rigidité des conventions collectives », a-t-il affirmé. Il a soutenu qu’un syndicat peut bloquer une entente sur un horaire de travail convenue entre un gestionnaire et un employé. « Ce n’est pas normal que notre réseau soit géré par des syndicats plutôt que par des gestionnaires », a-t-il ajouté.

« C’est ça qui est au cœur des négociations. Ça va prendre du courage parce qu’effectivement, les syndicats n’ont jamais cédé depuis des dizaines d’années ces pouvoirs-là. »

Selon lui, si les syndicats acceptent la demande, les gestionnaires obtiendront de nouveaux pouvoirs, mais ils deviendront en contrepartie « imputables sur les résultats » avec les réformes des ministres Christian Dubé et Bernard Drainville.

« Si on obtient ça, et moi je suis déterminé à obtenir les deux, on va être capable d’améliorer enfin les services en santé et en éducation », a-t-il affirmé. Le recours au bâillon plane pour faire adopter la réforme Dubé, le projet de loi 15.

Lors de la présentation de sa mise à jour économique, le ministre des Finances Eric Girard disait que le gouvernement n’a pas de marge de manœuvre et que « toute dépense supplémentaire va nécessiter des emprunts ». Or François Legault a indiqué que la nouvelle offre globale, qui représente une dépense supplémentaire d’un milliard de dollars par année à terme par rapport à la proposition précédente, s’inscrit « à l’intérieur du cadre financier » du gouvernement.

Le front commun (CSN, FTQ, CSQ et APTS) maintient le déclenchement de sept jours de grève consécutifs à partir de vendredi. Il fera le point jeudi en conférence de presse. La Fédération autonome de l’enseignement (FAE) poursuit sa grève générale illimitée en cours depuis le 23 novembre. La Fédération interprofessionnelle de la santé (FIQ) va débrayer du 11 au 14 décembre. Le Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ), dont des membres se trouvent dans 10 cégeps, fera la grève du 13 au 15 décembre.