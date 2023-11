(Québec) Face à l’impasse qui perdure dans les négociations pour renouveler les conventions collectives du secteur public, la députée libérale Marwah Rizqy en a assez. Elle déclare que la présidente du Conseil du trésor, Sonia LeBel, n’est plus la femme de la situation. Selon elle, le premier ministre François Legault doit s’impliquer dans les négos pour éviter que les grèves se multiplient.

En point de presse mardi, la députée libérale n’a pas mâché ses mots face à la négociatrice en chef du gouvernement. « Si elle n’est pas capable de négocier, il va falloir qu’on nomme quelqu’un d’autre pour négocier à sa place », a-t-elle dit.

« En ce moment, les Québécois, ce qu’ils veulent, c’est que ça se règle le plus rapidement possible. On veut une entente négociée, réglée, parce qu’en ce moment, il y a des services qui ne sont pas donnés. On est en train d’étirer les ressources qu’on a appelées nos anges gardiens. […] Si on traîne dans les négos, il risque d’y avoir un goût amer pour les travailleurs qu’on tente de garder dans le réseau public », a affirmé Mme Rizqy.

La députée de Saint-Laurent a ensuite fait la liste des syndicats avec qui la présidente du Conseil du trésor ne parvient pas, à ce jour, à conclure une entente de principe. « Zéro en dix », a-t-elle martelé, affirmant « qu’il y a quelque chose qui ne fonctionne pas » et que l’impasse se retrouve selon elle au bureau de Sonia LeBel.

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, ARCHIVES LA PRESSE Marwah Rizqy

« Sur dix groupes, c’est zéro en dix. Elle n’est pas capable de signer personne. La seule chose qu’elle a été capable de signer, ça aura été les Kings de Los Angeles », a-t-elle dit.

La semaine dernière, à la demande du front commun, le gouvernement Legault a nommé Mathieu Lebrun, un conciliateur, à la table des négociations. Pour les syndicats, il s’agit d’une « mesure exceptionnelle », dans le contexte où « demander l’intervention d’un conciliateur à la table centrale, ça ne s’est jamais fait », ont-ils dit.

La dernière offre gouvernementale est de 10,3 % d’augmentation salariale sur cinq ans, en plus d’un montant forfaitaire de 1000 $ la première année. À cela s’ajoute une somme équivalant à 3 % réservée à des « priorités gouvernementales », ce qui fait que le gouvernement présente son offre comme valant 14,8 % sur cinq ans. Les syndicats ont rejeté cette offre, la qualifiant de « dérisoire ». Ils n’ont pas effectué de contre-offre, ce que réclame par ailleurs Québec.

Mardi, le front commun a par ailleurs annoncé que ses 420 000 membres ajoutaient sept nouvelles journées de grève, du 8 au 14 décembre. La prochaine étape serait la grève générale illimitée.

Avec La Presse Canadienne