Des enquêtes de La Presse en mai et en juin avaient permis de constater qu’une eau brunâtre s’écoule du site de G & R Recyclage et dépasse de 144 fois la concentration de sulfures jugée sûre pour la survie des poissons.

(Ottawa) Le grand chef de Kanesatake, Victor Bonspille, a imploré les parlementaires jeudi de régler le problème du dépotoir illégal de G & R Recyclage qui pollue les cours d’eau de sa communauté et des municipalités avoisinantes. Il était de passage dans la capitale fédérale pour répondre aux questions des députés au lendemain d’une réunion d’urgence pour tenter de régler la paralysie du conseil de bande.

« Je suis ici pour plaider que quelque chose soit fait », a-t-il dit à la douzaine de députés qui siègent à ce comité.

Il a fait valoir le problème du dépotoir illégal dépasse les frontières de sa communauté et qu’il affecte plusieurs municipalités avoisinantes.

La Presse révélait la veille qu’une solution proposée par le gouvernement fédéral pour tenter de régler le problème d’odeurs nauséabondes qui émanent de ce dépotoir est dans l’impasse depuis des mois en raison de la bisbille chez les dirigeants de la communauté.

L’Institut de développement durable des Premières Nations du Québec et du Labrador avait accepté en juin de coordonner les efforts pour atténuer ces mauvaises odeurs et déterminer le coût des travaux de décontamination.

Des enquêtes de La Presse en mai et en juin avaient permis de constater qu’une eau brunâtre s’écoule du site de G & R Recyclage et dépasse de 144 fois la concentration de sulfures jugée sûre pour la survie des poissons. Le dépotoir appartient aux frères Robert et Gary Gabriel qui traînent tous deux un lourd passé criminel.

D’autres détails suivront.