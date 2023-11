(Washington) Le premier ministre Justin Trudeau devrait se rendre à San Francisco la semaine prochaine pour le sommet annuel de la Coopération économique Asie-Pacifique (APEC).

La Presse Canadienne

La ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, et la ministre du Commerce international, Mary Ng, participeront également à ce voyage officiel, du 15 au 17 novembre.

Un communiqué du cabinet du premier ministre indique que M. Trudeau se concentrera sur les moyens de stimuler une croissance économique respectueuse du climat avec les alliés et partenaires du Canada.

La délégation canadienne se concentrera notamment sur la libéralisation et l’ouverture du commerce et de l’investissement, sur les occasions d’affaires découlant de l’économie numérique et sur l’« autonomisation économique des femmes ».

M. Trudeau s’engage également à favoriser une coopération économique ouverte et l’élimination des barrières commerciales au profit des populations des deux côtés de l’océan Pacifique, « au moment où le Canada accentue et diversifie sa présence dans la région indo-pacifique ».

Comme les réunions précédentes de l’APEC, le sommet de cette année, du 11 au 17 novembre, devrait s’accompagner de grandes manifestations publiques autour d’enjeux tels que le changement climatique et l’inégalité des revenus.

« En ouvrant de nouveaux marchés aux produits et à l’innovation canadiens et en veillant à ce que le monde entier puisse investir au Canada, nous obtenons des résultats concrets pour la classe moyenne », écrit M. Trudeau dans le communiqué.

« En travaillant ensemble, nous créerons de nouvelles opportunités pour nos travailleurs et nos entreprises, nous avancerons dans la lutte contre le changement climatique et nous favoriserons une croissance économique centrée sur le bien-être de tous. »