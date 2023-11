Au lendemain du dépôt formel d’une offre qu’elle dit « finale » pour le financement du transport collectif, la ministre des Transports Geneviève Guilbault lance des audits de performance sur chacune des dix sociétés de transport afin d’avoir un « diagnostic réel » de l’industrie à plus long terme.

« Je pense qu’on est dû pour un examen, parce que le transport collectif se développe de plus en plus. […] Et si c’est eux qui parlent, si c’est le gouvernement qui parle, ça peut sembler une espèce de négociations qui ne finit plus où chacun veut demander plus d’argent à l’autre », a expliqué Mme Guilbault vendredi, en mêlée de presse à Québec.

Elle veut lancer « rapidement » un total de 11 audits de performance, soit un pour chaque société de transport et un autre pour l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM), qui relève du gouvernement.

Rien n’est encore coulé dans le béton, mais tout indique que ce mandat relèvera d’une firme externe et indépendante. « Je veux que ça aille vite, je ne veux pas que ça prenne deux ans », a dit Mme Guilbault.

Au gouvernement, ce n’est pas la première fois qu’on émet le souhait d’avoir une meilleure vue sur les finances des sociétés de transport collectif. Un vaste chantier avait même été lancé dès 2019 sur cet enjeu. Mis à part un rapport déposé en 2022, il n’y a pas eu de développement significatif.

Pendant son allocution, Mme Guilbault a d’ailleurs réitéré vendredi ses doutes sur certaines dépenses dans le milieu du transport collectif. Elle estime que certaines questions se posent « quand on voit qu’on augmente les salaires des cadres pendant la pandémie, alors qu’il n’y a plus personne dans le transport collectif ».

« La réalité, c’est qu’on ne peut pas juste mettre de l’argent sans fin dans ces déficits. Il faut s’examiner, restructurer le financement et trouver des manières d’économiser à la source. Mon pari, c’est qu’il y a d’autres façons d’être plus efficaces […] que de fermer le métro après 11 h », a poursuivi la caquiste.

Une offre « finale »

Jeudi, Mme Guilbault avait officiellement fait une nouvelle offre aux villes et aux sociétés de transport, et ce à la hausse comme prévu. Dans le Grand Montréal, le gouvernement ferait passer sa contribution de 150 à 238 millions pour 2024. Un scénario où le gouvernement allongerait au minimum plus de 200 millions dès l’an prochain avait déjà été évoqué par La Presse précédemment.

La ministre estime ainsi éponger 70 % du déficit des sociétés de transport dans le Grand Montréal l’an prochain. Elle chiffre en effet maintenant le déficit à 337,9 millions, soit bien moins que les 532 millions que citent les villes de la métropole.

Jusqu’ici, Québec parlait d’un déficit d’environ 410 millions pour le Grand Montréal en 2024, en tenant compte des revenus liés à la taxe sur l’immatriculation ainsi que des « mesures d’optimisation » qui permettraient d’épargner14 millions. Or, une récente « actualisation » du cadre budgétaire de l’ARTM, faite le 31 octobre dernier, aurait permis de revoir les revenus et les dépenses projetés, affirme la ministre.

« C’est notre offre finale, parce qu’on a une mise à jour budgétaire va être présentée mardi prochain », a laissé entendre la ministre vendredi. À plus long terme, il faudra toutefois trouver une voie de passage pour faire naître un plan de financement sur cinq ans, a-t-elle rappelé.

Même à court terme, il reste toutefois des écueils avant d’arriver à une entente. D’abord, les deux parties ne s’entendent même pas sur le calcul du déficit. Un désaccord subsiste aussi quant à l’utilisation de la nouvelle taxe sur l’immatriculation dans le Grand Montréal : les municipalités veulent l’utiliser pour développer le réseau, alors que le gouvernement s’attend à ce qu’elle serve à réduire le déficit.

Inquiétudes pour le service L’Alliance TRANSIT, militant pour un meilleur financement en transport collectif, s’est de son côté inquiétée vendredi que l’offre de Mme Guilbault « ne soit pas suffisante pour assurer un maintien de l’offre de service pour 2024. Ces derniers jours, les villes du Grand Montréal avaient en effet fait valoir qu’une aide inférieure à 300 millions pour 2024 entraînerait de nombreuses coupes de services dans le métro, qui devrait fermer après 23 h, ainsi que des retraits d’autobus sur les routes et des mises à pied de chauffeurs. « Pour éviter l’échec, l’année 2024 doit être la dernière sans une croissance importante de l’offre de service pour les usagers », insiste sans détour le coordonnateur de l’Alliance, Samuel Pagé-Plouffe.

Avec Tommy Chouinard, La Presse