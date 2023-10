Jean Boulet, ministre du Travail, conserve également son poste de ministre responsable de la Mauricie et du Nord-du-Québec.

(Québec) Député de Trois-Rivières, ministre du Travail, ministre de la Mauricie, du Nord-du-Québec, et depuis jeudi, ministre responsable de l’Abitibi-Témiscamingue. Jean Boulet hérite d’une nouvelle région au conseil des ministres, alors que Mathieu Lacombe, de qui relevait la région minière, a exprimé le souhait d’avoir plus de temps à consacrer à sa famille et à ses autres dossiers.

« C’est une demande que j’ai faite au premier ministre. […] Je voulais vraiment me concentrer sur mes dossiers [et] je sentais aussi que je n’avais pas tout le temps nécessaire pour bien mener les dossiers de l’Abitibi, où on a trois collègues formidables sur le terrain qui veulent que leurs dossiers avancent », a expliqué M. Lacombe, jeudi, à son arrivée au caucus des députés de la Coalition avenir Québec (CAQ).

Lors la formation du conseil des ministres, à l’automne 2022, l’Abitibi-Témiscamingue s’était mobilisée pour que l’un des trois députés caquistes de la région ait un siège au saint des saints, en vain. Au début de son deuxième mandat, François Legault avait écarté l’ex-ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, Pierre Dufour, en le reléguant au rôle d’adjoint parlementaire. Il avait confié à Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et député de l’Outaouais, la responsabilité de la région voisine.

Jean Boulet, qui hérite de la responsabilité d’une nouvelle région au conseil des ministres, ne craint pas les centaines de kilomètres qu’il devra parcourir pour accomplir ses nouvelles responsabilités.

« L’Abitibi-Témiscamingue a énormément de potentiel. Il y a beaucoup de développement à faire, tant au plan humain, social et économique. J’ai déjà la responsabilité de la Mauricie et du Nord-du-Québec. Il y a des enjeux qui sont similaires et je suis bien heureux », a-t-il dit.

Legault manque de considération, dit le PQ

En point de presse, jeudi, le député péquiste Pascal Bérubé a dénoncé le manque de considération du premier ministre Legault envers la région de l’Abitibi-Témiscamingue.

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, ARCHIVES LA PRESSE Le député péquiste Pascal Bérubé (à droite)

« Le thème qui était promu à la CAQ dans cette région, c’était être du côté du pouvoir. […] Mais là, le pouvoir n’est pas à Rouyn-Noranda, il n’est pas à Val-d’Or, il n’est à pas à Amos, il n’est pas à Ville-Marie et il n’est pas à Senneterre. Il est à Trois-Rivières. Je ne sais pas ce que ça dit sur l’estime qu’il porte à cette région », a-t-il dit.

Selon M. Bérubé, « c’est très important qu’on ait quelqu’un à la table du conseil des ministres quand on habite le territoire et qu’il plaide pour nous ».

Au gouvernement, les députés caquistes de la région de l’Abitibi-Témiscamingue ont salué le travail de leurs collègues au conseil des ministres.

« Ce n’est pas le ministre régional qui fait le travail dans le comté. Le ministre régional est là en appui », a dit le député de Rouyn-Noranda–Témiscamingue, Daniel Bernard.

PHOTO ÉRICK LABBÉ, ARCHIVES LE SOLEIL Pierre Dufour

« On ne parle pas d’un remaniement ministériel. On parle d’un remaniement de tâches. […] La demande, elle est faite déjà d’avoir un ministre lorsqu’il y aura un remaniement ministériel », a poursuivi l’ex-ministre Pierre Dufour.

« Je viens d’apprendre la nouvelle. Je me dirige vers l’Abitibi aujourd’hui, je sais qu’ils sont déçus », a pour sa part réagi la députée d’Abitibi-Ouest, Suzanne Blais.

« Je me rallie à mon premier ministre. On va être une belle équipe. M. Boulet a une bonne expertise, je lui souhaite la bienvenue et je remercie l’excellent travail de M. Lacombe », a-t-elle ajouté.

Avec Fanny Lévesque et Tommy Chouinard